Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

O vereador Abimael Silva (foto) solicitou à prefeitura a realização de convênio com instituições privadas para ampliar a oferta de vagas em creches e escolas. “A demanda por vagas em creches e escolas, especialmente nas áreas urbanas, muitas vezes supera a capacidade de atendimento das instituições públicas”, afirmou ele. “O convênio com instituições privadas permite ampliar rapidamente a oferta de vagas, sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura pública. Isso contribui para atender a população de forma mais eficiente e dentro de um prazo mais curto. A ampliação da oferta de vagas por meio de parcerias com a iniciativa privada ajuda a garantir o acesso à educação para crianças de diferentes faixas de renda. Isso é especialmente importante em contextos onde a rede pública enfrenta limitações para atender a toda a demanda. O convênio pode assegurar que famílias de baixa renda tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente da sua situação financeira”.

Carlinhos requer asfalto para ruas do bairro Nova Esperança

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal a aplicação de material fresado asfáltico nas ruas do bairro Nova Esperança. “O setor enfrenta graves dificuldades devido à ausência de pavimentação, pois todas as ruas são de terra, o que compromete não apenas a qualidade de vida, mas também a segurança, a saúde e o desenvolvimento social e econômico do lugar”, disse ele. “Essa situação tem causado impactos negativos, como, por exemplo, em períodos de seca, a poeira constante, que afeta diretamente a saúde dos moradores, agravando problemas respiratórios e alérgicos, especialmente em crianças, idosos e pessoas com condições crônicas. Durante as chuvas, o acúmulo de lama dificulta o trânsito e favorece a proliferação de insetos e doenças relacionadas à água parada. A ausência de pavimentação desvaloriza os imóveis do bairro, desmotivando melhorias e investimentos por parte dos moradores”.

Adilson reivindica corrimão na escadaria do Cristo

O vereador Adilson Carvalho sugeriu ao executivo a instalação de corrimão nas laterais da escadaria do monumento do Cristo Redentor. Ele lembra que a reivindicação é antiga, principalmente por parte dos idosos, que encontram dificuldade para vencer os degraus devido à falta de apoio no caminho.

Alessandra: nova praça deve ter placas sobre a causa animal

A vereadora Alessandra Oliveira reivindicou a instalação de placas informativas e de conscientização sobre a causa animal no espaço playground dos animais na Praça Universitária. “É fundamental aperfeiçoarmos o proveito daquela estrutura com a instalação de placas informativas visando à conscientização a respeito da causa animal e advertir sobre as condutas tipificadas como maus-tratos ou abandono, as penalidades previstas e os locais para denúncias, bem como a importância da castração e de como se realizar esse procedimento de forma gratuita”, afirmou ela.