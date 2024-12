Thiago Guilherme Péra é o novo conselheiro do CCAS,

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) anunciou a chegada de Thiago Guilherme Péra como seu mais novo conselheiro. Com uma trajetória acadêmica e profissional de destaque, Péra traz ao CCAS sua expertise em logística agroindustrial, gestão de operações e modelagem aplicada ao agronegócio. Sua presença no conselho reforça o compromisso do CCAS com a sustentabilidade e a inovação científica no setor.

Thiago Guilherme Péra é engenheiro agrônomo pela ESALQ/USP, mestre em Engenharia de Sistemas Logísticos pela EP/USP e doutor em Economia Aplicada pela ESALQ/USP. Atualmente, atua como professor no Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ/USP e coordena o Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG), além de ser referência em temas como infraestrutura de transporte, custos logísticos e sustentabilidade no agronegócio. Ao longo de sua carreira, conquistou prêmios importantes, como o da Associação Brasileira de Logística, e acumulou experiência em pesquisas voltadas à eficiência logística e ao desenvolvimento de soluções para cadeias de suprimentos.

José Otávio Menten, presidente do CCAS, destacou a relevância da entrada de Péra para o grupo: “A chegada de Thiago Péra ao conselho é um grande reforço para o nosso trabalho. Sua ampla experiência e visão estratégica no campo da logística e gestão agroindustrial são fundamentais para enriquecer os debates e ações do CCAS. Estamos confiantes de que sua contribuição será decisiva para enfrentarmos os desafios do agronegócio com inovação e sustentabilidade.”

O CCAS continua a atrair grandes nomes do meio acadêmico e científico, reforçando sua posição como uma das principais referências no debate sobre ciência, sustentabilidade e desenvolvimento do agronegócio no Brasil. A integração de Thiago Guilherme Péra ao conselho é mais um passo nessa direção, consolidando o papel do CCAS na formulação de soluções inovadoras e na promoção de um agro mais eficiente e sustentável.