Anemia ferropriva em suínos pode ser prevenida com suplementos nutricionais

A criação de suínos demanda um manejo nutricional cuidadoso, pois a oferta adequada de nutrientes é essencial para assegurar a saúde e o bom desempenho dos animais em todas as fases da produção. Dentre os nutrientes fundamentais, o ferro se destaca, especialmente nas primeiras semanas de vida. "Sua suplementação é crucial para prevenir a anemia ferropriva, uma condição comum entre os leitões que pode prejudicar o crescimento e a saúde do plantel", explica a médica-veterinária Marcella Vilhena, gerente de marketing da Syntec.

De acordo com a especialista, o ferro é um mineral essencial para a formação da hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. "Nos leitões recém-nascidos, a quantidade de ferro disponível no colostro – que é o primeiro leite materno – é limitada, o que torna esses animais vulneráveis à deficiência. Em consequência, a falta desse nutriente pode causar a anemia ferropriva, que pode causar alguns sintomas característicos como fraqueza, palidez e baixo ganho de peso, prejudicando o bem-estar animal", esclarece Marcella.

A deficiência tende a ser mais acentuada em sistemas de produção intensivos, quando não há acesso a alimentação e suplementos nesse mineral. "Como o ferro não é armazenado em grandes quantidades nos músculos dos leitões, os animais desenvolvem rapidamente sinais de deficiência, especialmente durante os primeiros dias ou semanas de vida", alerta a veterinária. Como resultado, não apenas a saúde da leitegada é posta em risco, como também a rentabilidade da granja – visto que há queda na produtividade zootécnica.

Para evitar a anemia ferropriva, é recomendado que os leitões recebam uma dose adequada de ferro logo após o nascimento. Isso pode ser feito de duas formas principais: por meio da aplicação em injeções ou da suplementação via ração ou líquidos. A suplementação adequada de ferro não só previne a anemia, como também garante o bom crescimento e desenvolvimento dos leitões. "Além disso, contribui para o fortalecimento do sistema imunológico dos suínos, diminuindo a susceptibilidade a infecções e melhorando a eficiência alimentar, o que resulta em maior produtividade e lucratividade para os produtores", conclui a gerente da Syntec.

Para auxiliar os criadores, a Syntec oferece Dosefer, um medicamento injetável à base de Ferro Elementar e Vitamina B12. A solução é indicada para as anemias causadas por déficit nutricional, doenças parasitárias e infecciosas que provocam perdas agudas e crônicas de sangue, quadros de hemólise e má absorção intestinal dos nutrientes essenciais à hematopoiese – ou seja, para a formação e o bom desenvolvimento das células sanguíneas.