Presidente do Detran-GO, Waldir Soares, promete operações contra comércio irregular de peças automotivas

O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Waldir Soares, quer acabar com o comércio de peças irregulares no estado. Em coletiva nesta segunda-feira, 2, ele anunciou a capacitação de 55 servidores para auxiliar na fiscalização. Além disso, confirmou que futuras operações junto às forças de segurança devem ocorrer em breve para combater o comércio ilegal.

“Já avisei que nos próximos dias vocês vão ter notícias de operações do Detran”, garante Waldir. O presidente do Detran aponta que os primeiros alvos serão os comerciantes irregulares da Avenida Canaã, que cruza o Jardim Novo Mundo. Ele também pontou que há outras localidades no Setor Guanabara, em Goiânia, e em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o presidente, Goiás já cumpriu um dos objetivos que seria a redução do crime de roubo de veículos. Uma redução de 85,8%, segundo balanço da Polícia Civil, mas as peças ainda chegam na região a partir de crimes em outros estados. Por isso, o objetivo seria ampliar a fiscalização entre os comerciantes de peças de veículos.

Para isso, ele cita a lei federal de número 12.977 que prevê o credenciamento de empresas de autopeças e desmonte pelo Detran-GO. Além de que as peças comercializadas deveriam ser identificadas por meio de etiquetas. Fora que itens de segurança são proibidos de serem revendidos, incluindo airbags, suspensão, cintos de segurança, entre outros.

Waldir conta que as empresas do setor possuem um prazo até o dia 31 de dezembro para se regularizarem. Para estimular o processo, ele conta que departamento reduziu a documentação necessária de 54 para nove apenas. O presidente também ressalta que houve um aumento nos registros de 100% e o número de comerciantes regulares chegou a 312 empresas.

O ex-deputado federal também garantiu que as operações visam apenas os comerciantes que vendem peças ilegais. Algo que ele chama de “separar o joio do trigo”, ou seja, separar as empresas regularizadas daquelas que são irregulares.

Capacitação de servidores

Segundo o presidente do Detran-Go, além de membros da próprios autarquia, os participantes do curso também incluem membros da Polícia Militar, Batalhão Militar de Trânsito, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e até o Detran-DF. “Servidores do Distrito que vieram com a parceira vão ajudar no entorno de Brasília, eles consideraram o modelo implantado aqui sensacional”, conta o presidente.

O plano de Waldir é utilizar a nova expertise dos servidores para identificar as peças irregulares durante as fiscalizações. “Você entra no estabelecimento e tem entre três a cinco mil peças e agora eles foram treinados para identificar sem problemas. Antigamente, o policial entreva no local e ficava perdido em meio de tantas peças, mas agora ele só terá o trabalho de chamar o encarregado de levar o material”, conta.

O presidente do Detran-GO também adiantou que novas turmas devem ser formadas em breve para capacitar mais servidores.

