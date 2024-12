Agroindústria com R$ 23 bilhões de faturamento começa a operar em Goiás

Por Samuel Leão

Uma cooperativa agroindustrial, com um faturamento de R$ 23 bilhões, irá iniciar as atividades na cidade de Catalão, no Sudeste goiano, ocupando uma unidade de beneficiamento de soja da Corteva. A área industrial irá ocupar 40 mil metros quadrados.

Desse espaço, 30 mil serão ocupados por armazéns, totalizando uma capacidade produtiva de 2 milhões de sacas de sementes de soja por ano. Cada saca contém cerca de 125 mil sementes.

A capacidade de beneficiamento dos equipamentos chega à marca de 70 toneladas por hora. A unidade ainda conta com docas, onde é feita a expedição, de modo que nove caminhões podem ser perfilados e carregados simultaneamente. A expectativa é que as atividades empreguem entre 40 e 70 trabalhadores diretos.

Em fevereiro de 2025, está prevista a inauguração de suas atividades em Goiás, com a instalação de uma nova unidade em Catalão. A cooperativa possui 198 unidades de negócios distribuídas em seis Estados brasileiros e no Paraguai.

A C.Vale mantém operações no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Paraguai, contando com mais de 28 mil cooperados e uma equipe que supera 14 mil trabalhadores. Em 2023, a receita totalizou R$ 24,4 bilhões.

Entre suas principais frentes de atuação estão a produção de soja, milho, trigo, mandioca, leite, aves, peixes e suínos. Além disso, oferece suporte técnico aos cooperados por meio de uma equipe de mais de 500 profissionais especializados em áreas como agronomia, medicina veterinária, operações e comércio.

