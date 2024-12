Hospital Estadual de Jataí implanta comissão para revisão de prontuários e documentação médica

A Comissão de Documentação Médica e Estatística terá a função de organizar e analisar os dados clínicos e administrativos do hospital.

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ) anunciou a criação da Comissão de Revisão de Prontuários e da Comissão de Documentação Médica e Estatística. Essas comissões têm como objetivo melhorar a qualidade dos serviços e garantir a segurança do paciente por meio da avaliação rigorosa dos registros médicos e da análise de dados clínicos e administrativos.

Pedro Vinicius Leite, diretor-técnico da unidade, acrescentou que tais comissões fortalecem “nossa prática hospitalar". “Elas garantirão a integridade dos prontuários e promoverão uma cultura de transparência na documentação”.

A Comissão de Revisão de Prontuários será responsável por garantir que todos os registros médicos e multiprofissionais estejam completos e em conformidade com as normas vigentes. Essa ação é essencial para a continuidade do cuidado ao paciente, facilitando o acesso às informações necessárias para decisões clínicas.

Juliano Rocha, diretor-geral do HEJ, afirmou: “Estamos comprometidos em oferecer um atendimento de excelência, e essas comissões são fundamentais para garantir a segurança dos pacientes”.

A Comissão de Documentação Médica e Estatística terá a função de organizar e analisar os dados clínicos e administrativos do hospital. A coleta e interpretação adequada dessas informações são cruciais para a gestão da unidade e para a melhoria contínua dos serviços prestados.

Compromisso com a qualidade

Com esta iniciativa, o Hospital Estadual de Jataí reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade, refletindo na melhoria da qualidade do atendimento.

