Escandalocracia: o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, pode ser preso?

Da Redação / Jornal Opção

Membros da equipe do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, já foram presos pela polícia, sob autorização da Justiça. Fica-se com a impressão de que a grande obra do gestor municipal, ao longo de quatro anos, foram escândalos sucessivos e caos em praticamente todos os setores (como saúde e coleta de lixo).

Se há uma “escandalocracia” instalada no Paço Municipal, com evidências fortes de corrupção e de falta de zelo com o Erário, a culpa deve recair apenas em secretários, como o da Saúde? Rogério — uma Cruz pesada para Goiânia e, portanto, para os goianienses — não sabia de nada? Como justificar tamanha omissão?

Advogados, falando em tese, sugerem que, no lugar de prender secretários — que, quase sempre, fazem o que é determinado pela autoridade maior, no caso o prefeito —, a Justiça deveria prender Rogério Cruz. Ao menos sob a acusação de “omissão”, que, num chefe, acaba sendo “endosso”.

Por que, se secretários são presos — se as denúncias são tão evidentes —, Rogério Cruz continua livre, leve e solto? Os advogados consultados sugerem que é mesmo “estranho”. “O Ministério Público e a Polícia Civil não têm nada substancial contra o prefeito de Goiânia? Acredito que é impossível”, diz um advogado especializado em questões que envolvem o setor público. “O TCM emitiu alertas e pouco foi feito. Por que será?”

Que Rogério Cruz ainda esteja solto, afiança outro advogado, é um desses mistérios dos tristes trópicos brasileiros. “Uma coisa é certa: Rogério Cruz não vai escapar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode anotar”, sustenta um advogado experimentado.

Escandalocracia na Secretaria de Infraestrutura?

Segundo uma fonte, um novo escândalo — mais um da escandalocracia teocrática instalada no Paço Municipal — vai explodir, em breve, na Secretaria de Infraestrutura. Menciona-se que até jornalista estaria envolvido na escandalocracia. “Ele estaria recebendo, como outros, uma mesada — sim, todo mês”, afirma um vereador. “Não me surpreenderei se, em breve, também for preso.”

De acordo com um auxiliar de Rogério Cruz, o prefeito estaria preparando sua mudança para o Rio de Janeiro e estaria com a intenção de comprar ou abrir uma igreja evangélica — uma espécie de rede. “É meio secreto, mas está em andamento”, admite um membro da Igreja Universal, da qual o prefeito saiu há algum tempo. (E.F.B.)

Fonte: Jornal Opção