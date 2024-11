Humberto apresenta treinador da Jataiense para o Goianão - Série A 

Por Gilson Duarte

O professor Gian Rodrigues, de 52 anos, foi apresentado à imprensa local em entrevista coletiva pelo presidente da Jataiense, Humberto Macchione, nesta quinta-feira, 28, como o comandante da Raposa do Sudoeste, para o Goianão/2025. O evento se deu no salão de reuniões do Condomínio Itália, um dos fortes patrocinadores da equipe.

Jornalistas e representantes de emissoras de rádio, televisão, jornais e sites de Jataí participaram da coletiva e sabatinaram o treinador, que já tem estreia marcada para 15 de janeiro do próximo ano, diante do Atlético Goianiense, na Capital do Estado.

“A seriedade da diretoria foi a razão que me trouxe à Jataiense. Espero poder contribuir e atingir os objetivos do clube. Sou bastante aberto ao diálogo, e tenho certeza que vamos nos entrosar rapidamente”, disse Gian Rodrigues.

Também marcaram presença e prestigiaram a chegada do comandante da Raposa, torcedores e membros da diretoria. Sem perder tempo, Gian já marcou o incido dos trabalhos de preparação do elenco para esta segunda-feira.