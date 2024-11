Programa Partiu Futuro Reconstrução apresenta jovens aprendizes

Na próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, às 14h, 750 jovens aprendizes do programa Partiu Futuro Reconstrução, serão apresentados oficialmente em evento realizado na sede da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

Com presenças confirmadas do governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza, do secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, Raquel Barbosa, Conselheira Presidente da Demà Jovem by Renapsi e Aline Ferreira, Diretora Operacional, além de outros convidados, a solenidade marca o início de uma jornada de transformação e inclusão social para jovens em situação de vulnerabilidade, muitos deles impactados pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul nos meses de abril e maio deste ano.

Realizado pelo Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social em parceria com a Demà Jovem by Renapsi, o programa oferece formação profissional, bolsa-auxílio e benefícios trabalhistas, com foco em oportunidades de ingresso ao mercado de trabalho. A capital, Porto Alegre, e Canoas são as cidades onde o programa já foi iniciado e nelas 750 jovens aprendizes estão na etapa de aulas teóricas, que conta com 400 horas de capacitação e depois seguem para a formação prática será realizada em órgãos públicos municipais, estaduais e federais.

Cada participante do projeto recebe uma bolsa-auxílio no valor de R$786,95, vale-alimentação e benefícios como acompanhamento psicológico, reforço escolar, orientação jurídica, telemedicina e seguro de saúde.

PROGRAMAÇÃO

Ato de boas-vindas aos jovens aprendizes do programa Partiu Futuro Reconstrução

DATA: 02 de dezembro de 2024

HORÁRIO: 14h

LOCAL: Casa da Ospa, Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre/RS)

ENTREVISTADOS: Raquel Barbosa (Conselheira Presidente da Demà Jovem by Renapsi) e Aline Ferreira (Diretora Operacional)

SOBRE O PROGRAMA

O Partiu Futuro Reconstrução é uma iniciativa inovadora que atende jovens em situação de vulnerabilidade, garantindo bolsa-auxílio, formação profissional, reforço escolar e suporte psicológico, entre outros benefícios. O programa promove impacto social significativo e contribui para o desenvolvimento econômico e social de comunidades afetadas pelas enchentes no estado, destacando a educação como ferramenta essencial para reconstruir vidas e impulsionar a economia regional. Realizado em parceria entre o governo do Rio Grande do Sul e a Demà Jovem by Renapsi, o programa reafirma o compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento de jovens talentos, fortalecendo comunidades impactadas por desastres naturais e abrindo novas perspectivas para um futuro mais próspero e sustentável.

Demà Global

A Demà Global é uma tecnologia social comprometida com a promoção da inclusão social, educação e desenvolvimento profissional de jovens e adolescentes. Desde sua criação, atua para oferecer oportunidades transformadoras por meio de programas de aprendizagem e integração ao mercado de trabalho, beneficiando hoje mais de 35 mil jovens em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil. Com foco em ações de impacto social e sustentabilidade, a tecnologia é responsável por estratégias educacionais e sociais baseadas em educação, trabalho e renda, colaborando diretamente com empresas, órgãos públicos e organizações sociais para garantir que jovens tenham acesso a programas que não apenas os capacitam profissionalmente, mas também os auxiliam a desenvolver habilidades pessoais e sociais.

A Demà contribui diretamente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente nos campos de educação de qualidade, emprego digno e redução de desigualdades. Por meio de uma metodologia inclusiva e inovadora, a tecnologia busca preparar as novas gerações para os desafios do mercado de trabalho, oferecendo suporte contínuo, formação integral e oportunidades de autonomia e geração de renda, promovendo assim um impacto social positivo e duradouro.