Desafios e estratégias para enfrentas as mudanças climáticas no agro 

As mudanças climáticas estão redesenhando a paisagem agrícola mundial, e no Brasil, a falta de estações climáticas bem definidas intensifica os desafios para os agricultores. De acordo com Jorge Ferreira, professor de Agronomia da Una Jataí, os fatores climáticos são determinantes para o sucesso das lavouras, mas a imprevisibilidade tem se tornado uma constante preocupante. “Estamos sempre à mercê de períodos favoráveis ao plantio, baseados em médias históricas coletadas ao longo de décadas, mas a variabilidade climática tem tornado essas previsões mais incertas”, explica.

As mudanças climáticas vão além do aumento das temperaturas: elas afetam diretamente a disponibilidade de recursos hídricos e a sanidade das plantações. “A escassez de água já é um problema em regiões semiáridas, e a variabilidade nos padrões de chuva pode comprometer a irrigação, obrigando os agricultores a buscar soluções eficientes”, ressalta o professor. Além disso, o aumento da temperatura cria condições favoráveis para a proliferação de pragas e doenças, que impactam severamente a produtividade.

Outros impactos incluem:

- Estresse térmico mais frequente: comprometendo o desenvolvimento das plantas.

- Danos por inundações: que afetam as propriedades e a produção agrícola.

- Redução na qualidade das colheitas: resultando em produtos de menor valor e menor receita para os agricultores.

Para minimizar os impactos, Jorge Ferreira ressalta que “é fundamental investir em variedades de culturas resistentes a secas e inundações, além de sistemas de irrigação mais eficientes que captem e utilizem melhor a água da chuva”, recomenda.

Outras práticas essenciais incluem:

- Rotação de culturas e agricultura de conservação: práticas que melhoram a saúde do solo e ajudam a reter a umidade.

- Políticas públicas de incentivo: como subsídios para tecnologias sustentáveis e seguros agrícolas para proteger contra eventos extremos.

- Educação e capacitação: “Os agricultores precisam ser capacitados para utilizar tecnologias inovadoras e práticas resilientes que os ajudem a enfrentar as novas realidades climáticas”, destaca Jorge.

O professor afima que “políticas de apoio governamental que incentivem práticas sustentáveis e ofereçam suporte financeiro e técnico são cruciais para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas”. Além disso, a pesquisa científica desempenha um papel indispensável na criação de soluções tecnológicas que aumentem a resiliência das lavouras.

Embora o cenário seja desafiador, Jorge Ferreira acredita que é possível superar os obstáculos impostos pelas mudanças climáticas por meio de inovação, educação e políticas eficazes. “Com esforços conjuntos, podemos garantir que a agricultura brasileira continue sendo uma das mais produtivas do mundo, mesmo diante das adversidades climáticas”, conclui.

