Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

O vereador Genilson Santos requereu a implantação do programa “Cuidando de quem cuida”, com o objetivo de oferecer apoio, acolhimento e assistência às mães/cuidadoras de pessoas com deficiência. “Ser mãe é um trabalho árduo e gratificante, mas quando se trata de ser mãe de um indivíduo (criança ou jovem) com algum tipo de deficiência, os desafios podem ser ainda maiores”, explicou.

Marcos Patrick sugere concurso público municipal

O vereador Marcos Patrick reivindicou à administração municipal a realização de um concurso público para áreas como educação, saúde, infraestrutura, serviços urbanos e outros. “O objetivo é despolitizar o sistema público, oportunizando de forma igual e justa o direito de concorrer a uma vaga de trabalho, através da aprovação em concurso público”, disse ele.

Marina quer faixa para pedestres entre parque e praça

A vereadora Marina Silveira solicitou à SMT a implantação de uma faixa para pedestres em frente ao acesso principal da Praça Universitária e ao pórtico de entrada lateral do Parque Ecológico Samuel Graham, na Rua Leo Lince, entre as ruas Riachuelo e Tiradentes, no setor Samuel Graham.

Mantelli: emenda destinará R$ 60 mil à Escola Municipal Leopoldo Nonato

O vereador Vicente Mantelli protocolou emenda impositiva para que a Secretaria de Educação repasse R$ 60 mil à Escola Municipal Leopoldo Nonato, para compra de ar condicionados ou climatizadores. A matéria deverá ser votada na última temporada de sessões ordinárias de 2024, previstas para 9 a 13 de dezembro.