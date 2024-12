Levantamento da ABCS registra recorde na suinocultura goiana

O preço do suíno vivo, em Goiás, registrou aumento histórico na segunda quinzena do mês de novembro. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), realizado desde 2020, o preço por quilo foi de R$ 10,10, o que representa uma variação de 50,74% desde janeiro, quando o valor bateu R$ 6,70. Para o suinocultor goiano, o aumento representa reparos de prejuízos nas crises que o setor enfrentou nos últimos quatro anos.

A valorização no mercado ocorre pela alta demanda interna e externamente. Análises da Associação Goiana de Suinocultores (AGS) demonstram que o setor apresenta um crescimento de 8% em relação às exportações desde o mês de maio de 2024. Com a alta nas cotações do produto, a suinocultura brasileira deve terminar o ano com produção estável, recorde de exportações e demanda aquecida no mercado.

Segundo a pesquisa Agro em Dados, elaborada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o mês de agosto ocupa a terceira colocação em exportações goianas de carne suína. O mês é destaque em valores tanto em quantidade de volume quanto em valor, representando crescimento de 4,4% e 15,9%, respectivamente, em relação a 2023.

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a previsão é de maior demanda de carne suína pelo mercado doméstico. Além disso, existe uma estimativa de elevação de 3% no volume exportado em relação a 2024.

Para o titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende, o setor deve continuar apresentando melhoras após a crise vivenciada pelos suinocultores. “Após a recuperação em 2024, o setor tem grande potencial de continuar crescendo e batendo recordes no Estado. Podemos considerar que a expectativa é de consolidação desse cenário em 2025”, pontua.

O secretário também destaca a importância dos levantamentos realizados. “Hoje, com os dados obtidos a partir das pesquisas realizadas, é possível analisar o panorama completo da suinocultura, e assim, auxiliar na tomada de decisões estratégicas que visam fortalecer o setor”, finaliza.

