COM EDITAL PARA O CONCURSO DA CAESB PUBLICADO,

O edital do concurso da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) foi publicado e as inscrições estarão abertas de 8 a 27 de janeiro de 2025, com provas previstas para o dia 9 de março. Os salários iniciais variam entre R$ 4.426,60 e R$ 10.873,95, podendo chegar a R$ 11.961,34 após o estágio probatório.

O certame oferece 302 vagas, sendo 82 para contratação imediata e 220 para cadastro reserva. As taxas de inscrição são de R$ 71 para cargos de nível médio e técnico, e R$ 92 para nível superior. Para auxiliar os candidatos, o CUCA Concursos Brasília realizará uma semana gratuita de aulas preparatórias estratégicas, ministradas por especialistas renomados.

Deodato Neto, diretor do CUCA e professor de informática, destaca que com salários e estabilidade tão atrativos, o concurso é uma grande oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público. “Nossas aulas gratuitas não são apenas um reforço nos estudos, mas também uma chance de entender a abordagem prática das disciplinas”, garante.

Edital do Concurso - Clic aqui

Confira o cronograma de aulas gratuitas:

03/12 – Informática com Deodato Neto

04/12 – PDPM com Suzele Veloso

05/12 – Gramática com Fabrício Dutra

06/12 – Código de Ética com Tony Vianna

Semana FREE CAESB

Local: Cuca Concursos – W3 Sul – 514 – Bloco B – Sala 59 (entrada pela W3).