Projetos de inovação tecnológica da Seapa são apresentados na Campus Party Goiás

Plataforma Aroeira e Sistema de Gerenciamento do PAA Goiás são exemplos de ferramentas que promovem a transformação digital nas políticas públicas do agro goiano (Foto: Lucas Eugênio/Seapa)

As inovações desenvolvidas pela Gerência de Tecnologia da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) serão apresentadas na 4ª Campus Party Goiás. Na sexta-feira (29/11), o gerente Victor Ribeiro integra a programação do evento ao lado de Carlos Howes, gerente de tecnologia da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), Fabiano Vargas, gerente de planejamento da Emater Goiás, e do Major Lima, subcomandante do Batalhão Rural.

Na palestra “Tecnologias Aplicadas às Políticas Públicas do Agro em Goiás”, os especialistas irão apresentar os avanços no uso de tecnologias pela Seapa, Agrodefesa, Emater e Batalhão Rural. O objetivo é demonstrar os principais projetos, que trouxeram ganhos em segurança, transparência, informação, acesso a recursos públicos e tecnologias, e melhoria na qualidade de vida do homem do campo goiano.

Ribeiro destaca que essa é uma oportunidade de mostrar ao público que a presença da inovação e tecnologia no agronegócio não se restringe a técnicas e maquinários, atingindo o setor também por meio da transformação digital.

“Alguns exemplos de ferramentas que atuam nesse sentido são a Plataforma Aroeira e o Sistema de Gerenciamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que visam promover agilidade, transparência e acessibilidade, impulsionando ainda mais o desenvolvimento da agropecuária goiana”, explica.

A Plataforma Aroeira é uma ferramenta de análise de dados que visa aprimorar a transparência e acessibilidade das políticas públicas, centralizando informações de programas e ações governamentais. O programa integra informações do agro goiano, disponibilizando dados sobre programas e projetos executados pela Secretaria e suas jurisdicionadas.

O Sistema de Gerenciamento do PAA Goiás, por sua vez, tem como função automatizar e otimizar o gerenciamento das atividades do PAA, promovendo maior agilidade e transparência no processo. Seus principais beneficiários são os agricultores familiares de Goiás e as populações em vulnerabilidade que recebem os alimentos.

Campus Party Goiás 2024

A Campus Party, evento conhecido como o maior festival de tecnologia do mundo, é organizado no estado pelo Instituto Campus Party, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e a Secretaria Geral de Governo (SGG).

De 27 de novembro a 1º de dezembro, no Passeio das Águas Shopping, a Campus Party reúne cultura digital, empreendedorismo, ciência e entretenimento, promovendo uma rica troca de experiências entre locais e líderes globais nas áreas de inovação e tecnologia.

Transporte gratuito

O Governo de Goiás, em parceria com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), e com o RedeMobConsórcio, disponibilizará transporte coletivo gratuito para a Campus Party Goiás 4. As saídas serão realizadas da Praça Universitária, no Setor Universitário, até o Passeio das Águas.

A linha de ônibus gratuita é destinada ao público do evento e tem a denominação Passeio das Águas/Pça Universitária/Campus Party/2024. Os ônibus começarão a circular a partir das 9 horas e encerrarão o turno às 22h35.