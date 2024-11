Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

Graças a emenda impositiva do vereador Durval Júnior, a UPA de Jataí vai receber em dezembro uma ambulância com UTI e uma motocicleta, no valor total de R$ 451 mil.

Continua após a publicidade

Alessandra defende construção de UPA Veterinária

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu ao executivo a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento Veterinário, denominada UPA-Vet. “A intenção é prestar atendimento de urgência e emergência às populações de animais domésticos e errantes, oferecendo todos os equipamentos e procedimentos necessários para o tratamento do animal, incluindo também vacinações, remédios e castração permanente”, informou.

Continua após a publicidade

Carlinhos sugere faixa para pedestres em frente a igreja

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à SMT a instalação de uma faixa para pedestres na Rua Vicente Nogueira, em frente à Assembleia de Deus Jardim América, no bairro Dom Abel. “Essa medida é de extrema importância para garantir a segurança dos pedestres, especialmente nos momentos de maior fluxo de pessoas, como antes e após os cultos, celebrações e eventos religiosos”, disse ele.

Deuzair reivindica praça para o bairro Flamboyant

O vereador Deuzair Parente reivindicou à administração municipal a construção de uma praça no bairro Flamboyant, com arborização, paisagismo, academia ao ar livre e playground. “A obra seria realizada em uma das áreas públicas existentes no setor, para melhor atender a população, proporcionando local adequado e seguro para o lazer das famílias locais”, afirmou ele.