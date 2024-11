ENGIE, TAG e Jirau Energia lançam Programa de Estágio 2025

São Paulo, 2025 – A ENGIE, referência mundial em energia de baixo carbono; a Transportadora Associada de Gás – TAG, detentora da mais extensa rede de transporte de gás do Brasil; e a Jirau Energia, a 4° maior Usina Hidrelétrica do Brasil; se unem para lançar o Programa de Estágio 2025. Com o convite de “Conecte seu talento à transição energética,” esta é uma oportunidade ideal para quem deseja fazer parte de um futuro mais sustentável e integrar projetos que farão a diferença.

“Estamos muito entusiasmados com o lançamento do Programa de Estágio 2025, que reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento de jovens talentos e com a transição para uma matriz energética mais sustentável”, afirma Carmina Velasco, head de Talent e Learning da ENGIE América Latina. “Queremos atrair estudantes que compartilhem de nossa visão de um futuro de baixo carbono e que estejam interessados em contribuir para transformar o setor de energia.”

Continua após a publicidade

“Buscamos estagiários que estejam totalmente conectados ao nosso propósito de liderar a transição energética e que estejam dispostos a vivenciar uma experiência cheia de aprendizado e colaboração, pautadas pela ética e transparência”, ressalta a gerente de Pessoas e Cultura da Jirau Energia, Priscilla Kretzmann.

“A TAG oferece formação e capacitação para seus colaboradores por meio de diferentes ações de desenvolvimento profissional, incluindo programas específicos para o desenvolvimento de estagiários. Mais de 50% do total de estagiários que já atuaram na TAG foram efetivados ao final da experiência, o que é um dado muito positivo do potencial de desenvolvimento que eles encontram na nossa empresa”, celebra a gerente de Pessoas & Cultura, Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da TAG, Thais Soares.

Continua após a publicidade

Com mais de 50 vagas distribuídas por diversas regiões do país, o programa busca jovens talentos que irão transformar o mundo, contribuindo para a transição energética global. As inscrições, que estarão abertas até 01/01, podem ser feitas pelo site https://99jobs.com/engie/jobs/414786.

Quais são os requisitos?

Estudantes com previsão de formação entre dezembro/2026 e julho/2027.

É necessário residir em uma das seguintes localidades: Barreiras e Gentio do Ouro (BA); Vitória (ES); Itiquirá (MT); Uberlândia e Sacramento (MG); Curitiba (PR); Rio de Janeiro (RJ); Areia Branca (RN); Porto Alegre e Erechim (RS); Florianópolis (SC); e São Paulo (SP).

Quais são os benefícios?

Além do salário, o programa oferece uma série de benefícios, incluindo:

● Seguro de Vida

● Vale-alimentação

● Auxílio-transporte

● Telemedicina

● Benefícios adicionais que variam conforme a empresa, com todos os detalhes descritos durante o processo seletivo