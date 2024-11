Câmara realiza sessão ordinária nesta quinta-feira

Por Francisco Cabral

Será encerrada nesta quinta-feira, dia 28, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em novembro. A reunião plenária será transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Abimael e Marina sugerem centro de apoio a autistas

Os vereadores Abimael Silva e Marina Silveira sugeriram a criação de um centro de apoio à pessoa autista em Jataí. “O objetivo é promover o bem-estar, a inclusão e o desenvolvimento integral de nossa população”, explicaram eles. “O autismo é uma condição que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social, e cada indivíduo apresenta suas particularidades. Por isso, é essencial que haja um espaço especializado que possa atender às necessidades específicas dessas pessoas e suas famílias”.

Mantelli sugere regularização de cascalheiras

O vereador Vicente Mantelli sugeriu à prefeitura a criação de uma comissão especial para regularização de cascalheiras no âmbito municipal. “Em atenção às necessidades dos proprietários de áreas que contam com grande reserva de cascalho e também da carência do poder público pelo material, sugerimos a emergencial criação de uma comissão especial que oriente e agilize a regularização para retirada de cascalho das áreas legais”, explicou.

Adilson propõe instalação de grades em bueiros

O vereador Adilson Carvalho propôs ao executivo a instalação de grades em bueiros da cidade. “A medida já foi aplicada em lugares como Balneário Camboriú (SC), Guarulhos (SP) e Itapema (SC), com o objetivo de fazer com que o lixo não interrompa o fluxo d’água dentro das tubulações e evitar que as galerias pluviais do município sofram com entupimentos, o que pode ocasionar alagamentos e enchentes”, informou ele.