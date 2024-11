Seu pet pode doar sangue?

Em 30 de novembro, o Pet Care Hemovet – maior banco de sangue e hemocentro veterinário do Brasil, pertencente ao grupo VCA – promove no Dia Nacional do Doador de Sangue, uma campanha especial de doação para cães e gatos, das 9 às 14 horas, na Rua Pinheiro Guimarães, 86, em São Paulo (SP). A iniciativa objetiva conscientizar e incentivar tutores sobre a importância da ação, que pode salvar vidas e tem como um de seus apoiadores a Vetoquinol Saúde Animal.

Assim como ocorre nos humanos, os cães e gatos precisam cumprir certos requisitos para doar sangue, como idade e peso ideal, temperamento dócil, além de passarem por uma criteriosa triagem clínica e laboratorial que são importantes para a avaliação de fatores de risco que acabam tornando alguns animais inaptos à doação. Tornam-se inaptos os animais com alterações clínicas; cirurgias, tratamentos, vacinas e viagens realizadas recentemente, bem como fêmeas prenhas ou com prenhez recente e animais castrados até 30 dias antes da doação.

Continua após a publicidade

Uma das principais preocupações e fator obrigatório para a doação de sangue de pets é a realização de testes laboratoriais específicos para o diagnóstico de doenças infectocontagiosas que podem ser transmitidas aos receptores caso a bolsa contenha sangue contaminado. Entre todas as doenças testadas, estão a leishmaniose, transmitida aos cães pela picada do popularmente conhecido "mosquito palha", assim como as hemoparasitoses que podem afetar cães e gatos através da transmissão pela picada de pulgas e carrapatos.

Tornando-se apto à doação de sangue, o cão ou gato deve ser colocado em cuidados prévios à coleta, com atenção para a dinâmica do jejum, bem como para exercícios físicos intensos que devem ser evitados antes do procedimento. Também há regras em relação ao intervalo entre as coletas para o mesmo animal – que pode ser feita entre 3 a 4 meses.

Continua após a publicidade

Medicamentos utilizados para a prevenção da dirofilariose, ectoparasiticisas e vermífugos não impedem a doação de sangue. "O mais importante é levar o pet ao hemocentro e verificar com a equipe de médicos-veterinários especializados todas essas exigências”, alerta a médica-veterinária Patrícia Guimarães, promotora técnica de Animais de Companhia da Vetoquinol Saúde Animal.

Vetoquinol na campanha de doação de sangue do Pet Care Hemovet