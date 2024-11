Maior Serra do Cerrado fica em cidade goiana que abriga cachoeiras espetaculares

A Serra dos Pireneus, a maior do Cerrado, é destaque em Goiás. Localizada em Cocalzinho, abriga cachoeiras e trilhas deslumbrantes. / Imagem: C+

Por Fernanda Cappellesso/C+

Entre as inúmeras riquezas naturais do estado de Goiás, a Serra dos Pireneus se destaca como um verdadeiro tesouro para o ecoturismo. Ainda pouco explorada por turistas, essa joia geológica é reconhecida como a maior formação do Cerrado, uma característica que a torna única no Brasil. Localizada no município de Cocalzinho de Goiás, a serra impressiona não apenas por sua grandiosidade, mas também pela diversidade de atrações que oferece.

Seus arredores são um convite à contemplação e à aventura. O cenário é composto por cachoeiras de águas cristalinas que refletem tons esverdeados e azulados, emolduradas por uma vegetação exuberante que abriga uma rica fauna. Além disso, trilhas deslumbrantes cortam as formações rochosas, levando os visitantes a descobrirem mirantes de tirar o fôlego e recantos escondidos que preservam a essência da natureza intocada.

A Serra dos Pireneus também é um refúgio para os amantes da biodiversidade. Em suas encostas e vales, é possível observar espécies endêmicas da flora e fauna do Cerrado, criando um ambiente ideal para pesquisadores, fotógrafos e entusiastas da vida selvagem. Essa conexão direta com a natureza oferece não apenas lazer, mas também uma oportunidade de aprendizado e conscientização ambiental.

Cocalzinho de Goiás, município que abriga parte da serra, tem se consolidado como um destino promissor para o ecoturismo, mas ainda mantém a serenidade de um local pouco explorado. Para aqueles que buscam uma experiência autêntica, a Serra dos Pireneus é um lugar onde a beleza natural encontra a tranquilidade, criando memórias inesquecíveis em cada visita

A imponência da Serra dos Pireneus

Com uma altitude que atinge 1.385 metros no Pico dos Pireneus, essa formação rochosa é um dos pontos mais altos do estado e é cercada por lendas e histórias que remontam aos tempos do ciclo do ouro. Sua importância vai além das paisagens: a serra compõe uma área de preservação ambiental que protege a fauna e a flora locais, integrando o Parque Estadual dos Pireneus.

O parque, criado em 1987, abrange cerca de 2.833 hectares e é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás (SEMARH). Apesar de seu valor ecológico e turístico, o local ainda mantém uma atmosfera de tranquilidade e exclusividade, ideal para os amantes da natureza e do silêncio.

Cachoeiras que encantam

Cocalzinho de Goiás, município que abriga parte da serra, é um verdadeiro refúgio para quem busca contato com as águas. Entre os destaques está a Cachoeira dos Pireneus, localizada na área do Hotel Fazenda Tabapuã dos Pireneus. Com um poço de águas cristalinas, ela oferece o ambiente perfeito para relaxar e aproveitar momentos únicos em meio à natureza.

Outra atração imperdível é a Cachoeira do Girassol, situada no distrito de mesmo nome. O local conta com piscinas naturais, áreas para camping e atividades como passeios a cavalo, trilhas ecológicas e tirolesa. Para os aventureiros, as trilhas da região são um convite à exploração das belezas escondidas entre as formações rochosas.

Além das águas: vinhos e cultura

Para os que desejam diversificar a experiência, Cocalzinho reserva surpresas como a Fazenda Pirineus Vinhos e Vinhedos. A vinícola produz rótulos reconhecidos nacional e internacionalmente, como os vinhos Bandeiras e Intrépido, feitos com uvas europeias cultivadas em solo goiano. Aos finais de semana, é possível participar de visitas guiadas e degustações harmonizadas, proporcionando uma viagem pelos sabores e aromas que surpreendem enólogos e apreciadores.Melhores pacotes de viagens

Um destino ainda pouco explorado

Apesar de suas inúmeras atrações, que vão desde a exuberância natural até experiências culturais e gastronômicas, Cocalzinho de Goiás ainda é pouco conhecido como destino turístico. A proximidade com Goiânia, a apenas 133 km, e Brasília, a 104 km, faz do município um ótimo roteiro para bate-volta ou escapadas de fim de semana.

Serviço

Como chegar: Saindo de Goiânia, o percurso até Cocalzinho de Goiás é feito via BR-060, BR-153 e BR-414. De Brasília, o trajeto leva cerca de 1h30.

Principais atrações: Parque Estadual dos Pireneus, Cachoeira dos Pireneus, Cachoeira do Girassol, Fazenda Pirineus Vinhos e Vinhedos.

Dicas: Recomenda-se a contratação de guias locais para explorar as trilhas e os recantos mais isolados da serra, garantindo segurança e informações valiosas sobre a região.

Cocalzinho de Goiás é um convite a descobrir as riquezas de um Goiás ainda inexplorado, onde a grandiosidade da Serra dos Pireneus se une à serenidade de cachoeiras espetaculares e experiências únicas. Que tal desbravar esse paraíso escondido?

