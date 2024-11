Conselho Científico Agro Sustentável celebra premiação de seu membro Décio Gazzoni e reforça compromisso com a sustentabilidade

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) comemora a conquista do conselheiro Décio Luiz Gazzoni (foto), que receberá o Prêmio FEAPR de Agronomia 2024 na categoria Pesquisa. A premiação, concedida pela Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, reconhece a trajetória e as contribuições de Gazzoni para o desenvolvimento da agricultura sustentável no Brasil, e será entregue em cerimônia no dia 16 de dezembro.

“Grande parte do reconhecimento que obtive junto à comunidade científica se deve à defesa incansável das práticas agrícolas sustentáveis, fundamentadas em sólidas bases científicas. Essas teses, que são totalmente alinhadas com os princípios do CCAS, refletem nosso compromisso com a produção de alimentos de forma responsável e harmoniosa com o meio ambiente”, afirma Décio Luiz Gazzoni. "Logo, esse prêmio é um reconhecimento ao esforço coletivo de entidades, assim como o CCAS, que promovem um debate sério e fundamentado sobre a sustentabilidade da agricultura", reforçou.

O presidente do CCAS, José Otávio Menten, destaca a importância da premiação recebida pelo conselheiro: "O Prêmio FEAPR de Agronomia reforça a relevância do trabalho do colega Décio Luiz Gazzoni. Nosso grupo de conselheiros é formado por profissionais de diferentes áreas, unidos pelo objetivo comum de promover a sustentabilidade da agricultura brasileira. Somos um grupo de especialistas que se dedica a apresentar fatos e dados científicos para comprovar a viabilidade e os benefícios da agricultura sustentável".

A agricultura desempenha um papel fundamental para a sociedade, garantindo a segurança alimentar e gerando empregos. No entanto, a atividade agrícola enfrenta diversos desafios, como a necessidade de conciliar produção e preservação ambiental.

"A agricultura, devido à sua relevância essencial para o país e para cada cidadão, está sempre em processo de construção de sua reputação e imagem", destaca José Otavio Menten. "É fundamental que professores, pesquisadores e especialistas compartilhem e debatam suas teses, estudos e opiniões, promovendo uma sociedade mais bem informada. Vale lembrar que o avanço da civilização só foi possível graças à agricultura. Todo o conhecimento gerado em Universidades e Instituições de Pesquisa, assim como a vasta experiência dos agricultores, deve ser disponibilizado à sociedade, para que a realidade agrícola, especialmente seu compromisso com a sustentabilidade, seja plenamente compreendida."