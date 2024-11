Governo de Goiás leva prestação de serviços gratuitos à população de São Benedito e Calcilândia

A edição especial e itinerante do Goiás Social está sendo realizada após a instalação de internet via satélite, via Goiás Telecom, em todo o percurso (Foto: Divulgação/Seapa)

Com objetivo de levar orientações e prestação de serviços gratuitos às comunidades da zona rural em diferentes municípios goianos, o Governo de Goiás, por meio do programa Goiás Social, lançou o projeto “Goiás Social no Caminho de Cora”. A ação itinerante garante a essas populações oportunidades de capacitação, crédito, benefícios sociais, acesso a cultura, consultoria empresarial, segurança e acesso a outras informações no âmbito estadual.

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), por meio de iniciativa da Secretaria da Retomada, realiza o acompanhamento das ações desenvolvidas. Além disso, atua na prestação de serviços, com plantão técnico voltado para orientação aos moradores dos distritos visitados. Durante os atendimentos, a Instituição orienta a comunidade, em especial, aos produtores rurais e produtores de pequeno porte, sobre os benefícios do crédito social e do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).

Na oportunidade, a Seapa presta assistência, ainda, com informações do edital em aberto para agroindústrias de pequeno porte, que se encerra no dia 04 de dezembro. A partir dele, pequenos produtores podem cadastrar seus estabelecimentos no chamamento público para o Projeto de Promoção da Melhoria da Qualidade das Agroindústrias do Estado de Goiás.

A superintendente de produção rural da Seapa, Patrícia Honorato, ressalta a importância do projeto para a garantia de direitos da comunidade rural. “É o nosso papel levar assistência e garantir que haja oportunidades para todos os produtores rurais, em especial, aos pequenos produtores e às famílias que sobrevivem da agricultura familiar”, pontua.

Fonte: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Governo de Goiás