Prefeito eleito de Jataí apresenta seu secretariado

Um secretariado extremamente técnico

Hoje nas dependências do La Vitre Hotel, Geneilton Assis, vencedor nas últimas eleições para prefeito fez uma apresnetação rápida do novo time de secretários para a nova administração do Município de Jataí a partir de primeiro de Janeiro de 2025.

No início da apresentação Geneilton fez agradecimentos a todos os jataineses pela vitória nas úrnas em especial às pessoas que o acompanharam nessa jornada, entre elas a sua vice-prefeita Flaviane Scopel, porém o agradecimento mais que especial foi a futura primeira dama, sua esposa, a qual ocupará a secretaria de Desenvolvimento Social, em suas palavras de agradecimento a sua esposa, disse que Alessandra Assis é o seu sustentáculo em todos os momentos de sua vida.

O novo prefeito de Jataí explicou os critérios de escolha de seu secretariado dizendo que foram escolhas extremamente técnicas, de pessoas especializadas em suas áreas de atuação, mas acima de tudo, "gente que gosta de gente", e é assim que ele Geneilton, define, seu time, indo mais além foi enfático em dizer, "tem que gostar de gente".

Alguns nomes já são bem conhecidos do Jataiense, a exemplo temos Eduardo Jailton que ocupará a Superintendência de Habitação, a Tenente-Coronel Selma Rodrigues na secretaria de Segurança Pública, João Geraldo que será o futuro secretário de Fazenda, Dr. Hélio Caetano que ocupará a Secretaria Municipal de Saúde e aprópria Vice-Prefeita Flaviane que ocupará a pasta da secretaria intitulada Mulher.

Alguns outros nomes não tão bem conhecidos, mas com extensa formação acadêmica e especialista nas atividades fins.

Segue abaixo a lista completa do novo secretariado municipal que assume a partir de Janeiro de 2025:

SECRETARIADO DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DE JATAÍ

Procuradoria Geral: Geraldo Azambuja

Desenvolvimento Rural: Ricardo Goulart

Saúde: Élio Caetano

Administração: Maycon Richard

Meio Ambiente: Carlos Biella

Desenvolvimento Econômico: Rodrigo Garcia

Habitação: Eduardo Jailton

Turismo: Rodrigo Félix

Chefe de Gabinete: Fábio Alves

Serviços Urbanos: Tiago Rua

Mulher: Flaviane Scopel

Segurança Pública: Ten. Cel. Selma Rodrigues

Cultura: Renato Sabino

Comunicação: Peterson Bueno

Educação: Jeane Idalina

SMT: Marcelo Fiório

Esportes: Carvalhinho

Fazenda: João Geraldo

Obras: Cantimiro Martins

Desenvolvimento Social: Alessandra Assis