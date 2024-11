Depois de uma circulação internacional pelo continente africano e América Latina,

Segundo seus realizadores, um dos objetivos do Coletivo Justina é oferecer programação artística e cultural gratuita em todas as regiões de sua cidade-sede.

De 23/11 até 03/12 acontecem cinco novas apresentações do espetáculo infantil “Dr. Raimundo”, encenado pela atriz Takaiuna, do Coletivo Justina. As performances teatrais acontecem nos quintais de famílias que buscaram esta ação e centros comunitários que reúnem suas comunidades locais, de bairros do município de Aparecida de Goiânia. O evento é gratuito e aberto à comunidade da região, sendo as crianças e seus familiares o público-alvo.

Segundo seus realizadores, um dos objetivos do Coletivo Justina é oferecer programação artística e cultural gratuita em todas as regiões de sua cidade-sede, promovendo a aproximação do fazer artístico e estético das comunidades locais e seus territórios. A ação também tem o propósito de realizar um mapeamento cultural das regiões por onde passa, através do contato direto com seus moradores.

Após cada apresentação, acontece também uma oficina-diálogo com as pessoas presentes, com o propósito de capturar um retrato cultural do município. Uma escuta afetiva sobre as demandas dos territórios a que pertencem os espectadores.

Teatro nos Quintais foi contemplado pelo Edital nº 20/2023 de Pontos de Cultura da Lei Federal Paulo Gustavo, por meio da Secult Goiás.

Dr. Raimundo acaba de chegar do Equador e Chile

Dr. Raimundo acaba de chegar do Equador e Chile. No Equador, na cidade de Guayaquil, o espetáculo foi parte da programação do VI Congresso Cultura Viva Comunitária daquele país. Já no Chile, as atividades aconteceram em parceria com a Escola de Escritores DramaSur e o Tetro Biobio, na cidade de Concepción. Esta circulação internacional foi parte do projeto “Dr. Raimundo Mundo Afora”, que também esteve no continente africano, no primeiro semestre, em Guiné-Bissau, onde, pela primeira vez, um grupo brasileiro de teatro se apresentou ao público local.

Por se tratar de um espetáculo com recursos de acessibilidade e realizado de maneira a interagir com os pequenos, a participação das crianças e de seus familiares é sempre uma experiência rica e repleta de referências culturais da própria localidade onde se apresenta, diz a atriz Takaiuna. Segundo a arte-educadora, os recursos de contação de histórias e de uma dramaturgia de base comunitária promovem uma comunicação espontânea e autêntica, como ocorreu na África Ocidental e nos países da América Latina..

Adaptado originalmente do livro infantojuvenil "A Terra dos Meninos Pelados", de Graciliano Ramos (1939), Dr. Raimundo busca manter características importantes do original, como os elementos de inclusão e diversidade – uma vez que Raimundo é um menino diferente dos demais. Por isso mesmo, os bonecos utilizados durante a contação de história possuem uma diversidade de cores e gêneros, trazendo diferentes estéticas para o encontro com as crianças e suas diversidades.

Ponto de Cultura Coletivo Justina

Fundado em 2016, o Coletivo Justina tem como prática estético-política o exercício de experimentação que cabe em vários segmentos artísticos e culturais. O Coletivo tem suas ações culturais inspiradas na fronteira entre a ancestralidade, o comunitário e a arte. Sua sede é em Aparecida de Goiânia. Nos últimos anos, o Ponto de Cultura Justina vem realizando atividades de formação, pesquisa e circulação artística por vários estados do Brasil, como Ceará, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Suas ações e pesquisas também movimentam experiências internacionais. Na América Latina, tem articulado com grupos e artistas da Argentina, Equador, Bolívia e México, onde trabalhou em parceria com o Programa Iberscena para a direção de espetáculo e construção dramatúrgica a partir da realidade de crianças e adolescentes locais. Itália, Israel e o Estado da Palestina também foram visitados por membros do Coletivo, tecendo uma rede afetiva de trocas simbólicas e estéticas.