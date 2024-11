Zezé di Camargo faz show nesta terça-feira (26) em leilão beneficente do HC Francisco Camargo, em Goiânia

O sertanejo Zezé di Camargo realiza nesta terça-feira, 26 de novembro, um show do projeto ‘Rústico’ durante o Leilão Elite Hospital de Câncer (HC) Francisco Camargo. O cantor goiano é embaixador da unidade hospitalar que leva o nome do pai do artista. O evento, no espaço Goiás Eventos, vai receber cerca de 600 pessoas, inclusive celebridades e empresários, terá transmissão ao vivo por três canais on-line e receberá lances de todo o Brasil.

Está prevista uma coletiva de imprensa com o cantor e o diretor do hospital, Wagner Miranda, às 18h30 no evento. “Será um leilão de gado de elite com aspirações e prenhezes de raça superior, entre outras prendas premium, com nosso show no final do evento. Estamos movimentando as pessoas que têm condição financeira de se unir a nós neste propósito”, convida Zezé.

O show Rústico é o trabalho solo do cantor, que começou a ser desenvolvido durante a pandemia da Covid-19 na na fazenda É o Amor, em Araguapaz (GO). Com seis singles, traz canções inéditas e algumas regravações. O espetáculo tem percorrido o Brasil com a direção de Emmanoel Camargo – empresário e irmão do artista. A apresentação ainda inclui no setlist vários hits que fazem parte da história de Zezé, como "É o Amor", "Muda de Vida", "Dois Corações", "Pão de Mel" e "Flores em Vida", entre outros mais.

“Com a ausência dos shows por causa da pandemia, voltei às origens, levei a minha mulher e os meus pais para a fazenda. Lá, dia a dia, crescia a vontade de produzir algo com o meu jeito de ser. É bem assim: plantar os sonhos na minha terra. O projeto resgata ainda mais a minha essência de homem do campo”, afirmou o cantor.

Leilão elite

Depois de arrecadar quase R$ 2 milhões em 2023 num megaleilão, o HC Francisco Camargo realiza um novo evento em Goiânia, desta vez um leilão de gado de elite, que certamente irá ultrapassar esse valor. “Será um evento ainda melhor, com lotes vindos de criatórios renomados de todo o país e a participação de inúmeras personalidades do agronegócio brasileiro”, salienta Wagner Miranda.

Além de animais de qualidade superior da raça Nelores, aspirações de vacas famosas, também estão previstas as famosas ‘prendas’, como jóias, camisa de jogador reconhecido mundialmente e um violão do próprio embaixador do hospital, entre outras.

Toda a arrecadação será aplicada nas obras e manutenção do HC Francisco Camargo, que é um projeto filantrópico que está sendo construído em Inhumas para ser uma referência em prevenção e tratamento de câncer.

Desde 2021, a instituição de saúde já recebe pacientes para atendimento de baixa complexidade através da policlínica, que oferece gratuitamente exames de mamografia, ultrassonografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais, além de consultas. Em outubro de 2024, uma nova ala foi inaugurada, ampliando os atendimentos com exames de endoscopia, colonoscopia, broncoscopia e, ainda, uma área avançada para o tratamento de câncer de pele. Por não ter ainda o credenciamento do Sistema Único de Saúde (SUS), os atendimentos são mantidos com os recursos levantados em eventos como os leilões.

Agora, as obras estão concentradas na finalização da medicina nuclear com dois andares e hemodiálise. Todo o complexo terá 77 mil metros quadrados de área com 720 leitos, 80 Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e avançada tecnologia para acolher, diagnosticar e tratar os pacientes gratuitamente.

As mesas para o Leilão Elite HC Francisco Camargo, com 8 lugares, estão sendo comercializadas. Também há opção de mesa com 4 lugares. O participante terá à disposição bebidas e o jantar assinado pelo Buffet Cristal. Mais informações pelo WhatsApp: (62) 99646-4141.