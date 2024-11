Atvos expande atuação em Goiás com novo escritório em Mineiros

Para consolidar sua presença em Goiás, a Atvos, uma das líderes da transição energética no Brasil e no mundo e uma das maiores produtoras de biocombustíveis do país, acaba de inaugurar seu novo escritório na cidade de Mineiros, no sudoeste do Estado. A iniciativa visa fortalecer as estratégias locais da companhia e expandir parcerias com os fornecedores da região, que abriga duas das suas oito unidades agroindustriais. A Unidade Morro Vermelho (UMV) está localizada no próprio município, enquanto a Unidade Água Emendada (UAE) está situada em Perolândia, e ambas serão atendidas pelo novo escritório da Atvos em Mineiros.

“É um marco que não apenas reforça nossa trajetória ascendente no coração do Brasil, como reafirma o compromisso da Atvos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios em nosso entorno. Acreditamos que assim conseguiremos ampliar ainda mais nossa atuação e capacidade de resposta às necessidades de nossos integrantes, parceiros, fornecedores e clientes na região”, garante o Chafick Fair Luedy, diretor de Gente & Gestão das Unidades Agroindustriais da Atvos.

Localizado no centro da cidade, o empreendimento de 650 metros quadrados tem capacidade para comportar 70 integrantes das áreas administrativas, além de salas de treinamento e reuniões. A ideia foi criar um ambiente que refletisse a transformação e a cultura da companhia. “O novo escritório foi pensado ainda para promover esse momento de crescimento da Atvos, posicionando a empresa na região como referência em geração de empregos e negócios. Assim, conseguimos estar mais próximos de toda a comunidade também, facilitando o acesso às capacitações para nossos integrantes e para os moradores locais”, explica Chafick.

Atualmente, a companhia conta com mais de 2.800 integrantes diretos no Estado, distribuídos nas unidades Rio Claro (URC), Água Emendada e Morro Vermelho, nas cidades de Caçu, Perolândia e Mineiros, respectivamente. E gera outros milhares de empregos indiretos em Goiás.

Inauguração do escritório de Mineiros

Para celebrar esta inauguração, a Atvos vai promover um coquetel para convidados no dia 27 de novembro, em que estarão presentes autoridades locais, como o Prefeito Municipal de Mineiros, Aleomar Rezende (MDB).

Sobre a Atvos

A Atvos é uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, além de produzir açúcar VHP e energia elétrica limpa e sustentável por meio da biomassa da cana-de-açúcar. A partir desta matéria-prima, a companhia tem capacidade para produzir cerca de 3,3 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar mais de 58 milhões de carros compactos; 750 mil toneladas de açúcar VHP, volume capaz de adoçar as vidas de milhões de famílias após refinado; além de cogerar aproximadamente 4,2 mil GWh de energia elétrica, suficiente para abastecer uma população de mais de 18 milhões de pessoas. Possui cerca de 10 mil integrantes nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde estão localizadas suas oito unidades agroindustriais.

Como um player relevante na geração de energia limpa e renovável, a empresa é uma das principais emissoras nacionais de créditos de descarbonização (CBIOs), tendo renovado a certificação do RenovaBio de todas as suas unidades agroindustriais até 2025. Ainda pela frente socioambiental, apoia projetos voltados para temas como educação, cultura, saúde, segurança, meio ambiente e atividades produtivas, com o objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico e promover melhoria na qualidade de vida das comunidades onde atua.