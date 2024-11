Uberlândia - Center Shopping apresenta as novidades da revitalização e o Boulevard

“Estamos vivendo mais um momento muito especial para o Center Shopping, com a entrega destas novidades, que tem tudo a ver com o slogan ‘Center Shopping, viva o novo sempre’

Na manhã desta segunda-feira, 25 de novembro, o Center Shopping apresentou novidades que o tornam ainda mais uma referência de modernidade, lazer, gastronomia e compras para Uberlândia, assim como Minas Gerais e o Brasil, já é considerado um dos maiores e mais completos do país. Agora, quem acessa o shopping pelo estacionamento da avenida João Naves de Ávila, já vê logo na entrada o Boulevard, um espaço que deixa o shopping totalmente novo, e que se junta a várias outras transformações realizadas no processo de revitalização.

Desde 1992, quando foi inaugurado, o Center Shopping segue uma evolução constante, sempre com foco em melhorar a experiência e encantar quem visita seus espaços. O empreendimento criado pelo grupo Arcom, tem como empreendedora e administradora a Allos - a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil. Localizado em um dos mais modernos complexos mixed use do país, e que leva o seu nome, o Center Shopping possui mais de 300 operações, 13 lojas âncoras, 2.283 vagas de estacionamento, 10 salas de cinema - sendo duas VIP – e possui uma área de 56.992 m2 de ABL (Área Bruta Locável), estando integrado aos demais empreendimentos do Complexo: hotel Mercure Uberlândia Plaza Shopping, Center Convention, UBT - Uberlândia Business Tower, Center Office e Regus Center Shopping.

Boulevard, um novo espaço de gastronomia e lazer ao livre

O Boulevard do Center Shopping é a novidade entregue neste 25 de novembro que mais tem se destacado e encantado ao público. Com ampla área aberta e arborizada, dedicada à gastronomia, lazer e convivência de famílias e amigos, o espaço oferece ainda mais conforto, tranquilidade e segurança, com cada detalhe pensado para que as pessoas se sintam em casa. Confira alguns aspectos do Boulevard:

- 4.100 m2 de área, sendo 2.930 m2 de área verde.

- 555,3 m2 de área de lazer.

Espelhos d’água e espaços para descanso e convivência, junto aos jardins.

- 11 restaurantes, sendo 5 em funcionamento (Barolo, Point, Outback, Madero e Ninetto).

- Estacionamento com 451 vagas, mais amplas.

- Serviço de valet coberto.

- Paisagismo surpreendente, com extensa área verde.

- Áreas cobertas, para melhor conforto.

Demais transformações já concluídas no processo de revitalização

Quem frequenta o Center Shopping acompanhou uma série de obras que foram parte do processo de revitalização, seguindo o princípio da modernização e evolução constante. Confira algumas das novidades:

- Revitalização do acesso pela Avenida Rondon Pacheco, com novo paisagismo, ponto de valet, acesso coberto e áreas exclusivas para transporte por aplicativo, proporcionando mais segurança e tranquilidade.

- Implementação da verticalização do Complexo Center Shopping, com novas escadas rolantes que promoveram uma conexão mais prática e confortável entre todos os ambientes dos os 8 pisos do empreendimento.

- Nova praça de eventos, com iluminação natural no átrio central, e ainda mais sofisticação e modernidade.

- Clarabóias pelos corredores, com melhoria da iluminação tornando o ambiente mais acolhedor e com uma experiência única para quem circula.

Fachada totalmente repaginada, com designer moderno e inspirador.

Estas novidades deixam o Center Shopping, aos seus 32 anos, cada vez mais moderno e adequado às novas tendências e transformações, como destaca o gerente de marketing, Jonas Mendonça. “Estamos vivendo mais um momento muito especial para o Center Shopping, com a entrega destas novidades, que tem tudo a ver com o slogan ‘Center Shopping, viva o novo sempre’. A transformação faz parte da essência deste empreendimento desde a sua fundação, com uma história que evolui constantemente, de olho no futuro sem parar de inovar. O objetivo é sempre buscar o melhor, honrando toda esta trajetória de mais de três décadas, e trabalhando encantar e surpreender. Por isso, aqui os investimentos não param, e assim seguimos nosso propósito de tornar as visitas ao Shopping cada vez mais especiais e completas”, destacou o gerente.