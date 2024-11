Câmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de novembro

Terá início nesta terça-feira, dia 26, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de novembro. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 27 e 28, no mesmo horário. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Abimael reivindica miniginásio para agrovila

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal a construção de um miniginásio na Agrovila Rio Paraíso. “Promover práticas esportivas e de lazer para todos, além de direito do cidadão, é também dever dos governos, mas, infelizmente, são escassos os espaços para tal prática, faltam investimentos e até mesmo boa vontade dos gestores para com essas ações”, relatou.

Adilson pede retoque de faixa para pedestres em frente a Cmei

O vereador Adilson Carvalho requereu à SMT o retoque da faixa para pedestres em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil Cidália Vilela, no bairro Serra Azul. “A faixa encontra-se praticamente apagada, o que vem causando transtornos nos horários de entrada e saída das crianças e sérios riscos de acidentes e atropelamentos, visto que os condutores não têm respeitado a sinalização”, declarou ele.

Alessandra quer vigia em centro de educação infantil

A vereadora Alessandra Oliveira sugeriu à prefeitura a contratação de vigia para garantir a guarda do prédio e do patrimônio do Centro de Educação Infantil Bezerra de Menezes e a segurança física dos profissionais que lá trabalham. Em visita ao local, a parlamentar foi informada da necessidade da adoção da medida para que seja melhorada a segurança na sede da instituição, situada na Vila Fátima.

Carlinhos pede restauração de ruas do Recanto da Mata

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou ao executivo o recapeamento das ruas 07, 03, 06, 05, 02 e 01, no Residencial Recanto da Mata. Essas vias apresentam vários problemas, especialmente buracos, o que prejudica o trânsito e pode ocasionar danos materiais e até mesmo acidentes, alguns deles oferecendo risco à vida de motoristas e passageiros.