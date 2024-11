O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, está planejando emitir uma ordem executiva para proibir membros transgêneros das forças armadas em seu “primeiro dia de mandato”.

Assim, a controversa ordem faria com que até 15.000 membros da ativa recebessem “alta médica”, considerando-os inaptos para servir, de acordo com o The Sunday Times.

Trump está tentando emitir uma ordem executiva em 20 de janeiro de 2025, ou no primeiro dia de seu mandato, disse o Times, para impedir que pessoas trans se alistem nas forças armadas, enquanto todos os ramos continuam a lutar com o recrutamento.

Com isso, o ex-presidente de 78 anos nomeou o ex-apresentador da Fox News Pete Hegseth para chefiar o Departamento de Defesa e prometeu expurgar todas as agências governamentais do “despertar” da política.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Trump tenta tirar o serviço de pessoas trans. Em 2017, o então presidente Trump anunciou através de uma série de tweets que proibiria pessoas trans de servirem nas forças armadas.

A Casa Branca disse na altura que a detenção de soldados com histórico ou diagnóstico de “disforia de género” – ou seja, aqueles que podem necessitar de cuidados médicos significativos – “representa um risco significativo para a eficácia militar e a letalidade”.

Na época, Trump disse no Twitter que os militares “não podem ser sobrecarregados com os enormes custos de saúde e as perturbações que significaria ser transgénero nas forças armadas”.

