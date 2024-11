Prefeitura de Jataí por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Museu de Arte Contemporânea, convidam para a abertura e premiação do 21° Salão Nacional de Arte de Jataí, dia 28 de novembro às 19h no Museu de Arte Contemporânea – MAC.



A 21ª edição do Salão Nacional de Arte revela a pluralidade conceitual experimental, materializados nas linguagens do videoarte, instalação, objeto, desenho, fotografia, pintura, escultura, gravura e outra. Nesta edição o 21º Salão contou com 573 inscrições de artistas com produção contemporânea de várias regiões do país, concorrendo 33 prêmios: 03 prêmios aquisição de R$6.000,00 (cada) e 30 prêmios incentivo de R$500,00 (cada). A comissão julgadora responsável pela seleção e premiação é composta por: Gilmar Camilo (GO) – Diretor, Curador e Pesquisador em Artes Visuais, Marco Antônio Vieira (PR) – Doutor em Arte, Curador e Pesquisador, Sandro Torres (GO) – Mestre em história, Curador, Diretor, Produtor Cultural, Artista Visual e Pesquisador em Artes Visuais. Selecionaram 33 artistas de Jataí e de outras regiões do país para participarem da Mostra do 21º Salão Nacional de Arte com abertura e premiação dia 28 de novembro e a Mostra fica em exposição até dia 31 de janeiro de 2025 no MAC Jataí.

Artistas selecionados: 01. Alex Állen – Teresina – PI; 02. Andréia Kris – Porto Alegre – RS, 03. Antônio Breno – Baturité – CE; 04. Carlos Ferro – Ponta Grossa – PR; 05. Carol Ambrósio – São Paulo – SP; 06. Cássia Luzzi Vaz – Curitiba – PR; 07. Celso de Oliveira – Fortaleza – CE; 08. Demir – Goiânia – GO; 09. Denis Moreira – São Paulo – SP; 10. Eduardo Rosa – Belo HorizonteMG; 11. Erinaldo Cirino – Ananideua – PA; 12. Gabriela Mutti – Brasília – DF; 13. Glayson Arcanjo – Goiânia – GO; 14. Henrique Detomi – São Paulo – SP; 15. Hortência Moreira – Goiânia – GO; 16. Iassue – Aparecida de Goiânia – GO; 17. Isadora Jochims – Brasília – DF; 18. João Almeida – Jataí – GO; 19. José Jesus – Trindade – GO; 20. Júlio Primeiro – Rio de Janeiro – RJ; 21. Leandro de Araújo – Senador Canedo – GO; 22. Maicon Medeiros – Limeira – SP; 23. Marcela Campos – Brasília – DF; 24. Matheus de Simone – Salvador – BA; 25. Milena Oliveira – Salvador – BA; 26. Priscilla Pessoa – Campo Grande – MS; 27. Rafael Almeida – Goiânia – GO; 28. Ricardo Coelho – São João Del Rey – MG; 29. Rondinelli Linhares – Anápolis – GO; 30. Tatiana Susano – Anápolis – GO; 31. Tatyana Müller – Belo Horizonte – MG; 32. Uéslei Fagundes – Novo Hamburgo – RS; 33. Yumi Shimada – São Paulo – SP.

Curadoria: Gilmar Camilo – Marco Antônio Vieira – Sandro Torres.