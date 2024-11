Instituto Federal de Goiás realiza XVII Festival de Artes propondo diálogo sensorial e privilegiando as expressões locais

Entre as atrações, atores como Julio Vann, Hélio Fróes e Palhaço Bulacha, Grupos Por Quá?, Vida Seca e Mundhumano, além do show do grupo Lamparina, de Belo Horizonte.

A 17ª edição do Festival de Artes de Goiás será realizada entre os dias 27 e 30 de novembro na Cidade de Goiás, com o tema "SentidoS". A proposta para este ano é promover um diálogo com as comunidades por meio de experiências que envolvem os cinco sentidos do corpo humano. A programação abrange todas as linguagens das artes como dança, performance, teatro, circo, música, cinema, artes visuais, literatura, gastronomia e contação de histórias, ocupando os espaços da cidade e convidando a população para um fruição estética que também se relaciona com a educação e a formação de público e plateia.

Organizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), o Festival foi criado em 1998, em comemoração aos 90 anos da instituição, e desde então promove a expressão artístico-cultural, com a participação de professores, servidores administrativos e estudantes, além da comunidade externa. A cada ano, o evento promove um ciclo de formação e difusão cultural.

Para 2024, a programação será composta por apresentações e oficinas artísticas selecionadas via edital e convidados especiais. O intuito é estimular práticas artísticas e pedagógicas e promover uma reflexão crítica sobre temas contemporâneos.

Variedade de atrações é a marca do Festival de Artes de Goiás

As atrações deste ano incluem o grupo Datsipati-A'uwê Uptabi, da Cidade de Goiás, com a apresentação musical e performática “Datsipati-A'uwê Uptabi”; o artista Hélio Fróes, de Goiânia, que encenará sua recente peça teatral, “O cobre do meu pai”, no espaço Circo Cinema Rosinha do Brejo; o grupo Vida Seca e Por Quá?, também de Goiânia, com a performance de dança “POR ACASO_tardes de improviso”; além do ator Júlio Vann, com o espetáculo teatral “Niq - Por estradas mundo afora”, que se apresenta na abertura do evento e também no Lar São Vicente de Paulo.

Outras atrações são o artista Jhony Robson, conhecido como Palhaço Bulacha, com “O Domador de animais”; Vanessa Cordeiro, de Aparecida de Goiânia, que levará a exposição de artes visuais “Entre Margens: Natureza, Corpo e Catástrofe”.

Além disto o evento inclui uma Feira de Economia Solidária, que acontece no Mercado Municipal da Cidade de Goiás, uma galeria aberta, no SESC Vila Boa, com obras de diferentes artistas, shows e espetáculos no próprio Instituto Federal - Câmpus Goiás, uma mostra de audiovisual no Cine Teatro São Joaquim, e apresentações de Camerata e Grupo de Violões na Igreja do Rosário.

Artistas de outros estados também são convidados do evento, como o Grupo Lamparina, de Belo Horizonte, que realiza seu show na 5ª feira, 28/11, às 22h, no Mercado Municipal; o ator Aury Porto, de São Paulo, que apresenta o monólogo “Meu nome: Mamãe”; o ator Tião do Boi, do Tocantins, que apresenta o espetáculo teatral “SAUDADE Z(É)!”; e uma exposição de obras táteis da artista Thérèse Hofmann, do Distrito Federal.

Atrações do IFG Confirmadas

Os destaques da participação da comunidade do IFG incluem o show da Banda Candeeiro Voador, da Cidade de Goiás; Bruno Duarte, de Goiânia, com voz e violão; e o grupo Flor de Ipê, também de Goiânia. Na área das artes visuais, estão confirmadas a instalação Nasoar (2024), de Vivi Persan, da Cidade de Goiás; Palimpsestos (Bosque da Maldição), de Edson Rodrigo Borges, de Formosa; e a exposição do Coletivo Pulsar, de Uruaçu.

No teatro, a adaptação Liberdade, liberdade, de Millôr Fernandes, será apresentada pelo grupo dirigido pelo professor Abílio de Jesus Carrascal, o BBBB - Babuínos, babacas, balbuciando em bando, de Anápolis. Ainda na mesma linguagem, o Grupo LAC, de Águas Lindas de Goiás, trará a peça A Partilha, dirigida por Daniel de Jesus dos Santos Costa.

Na dança, as apresentações incluirão o espetáculo Sobre o que há depois da curva, de Danielle Batista de Moraes e Amanda Patriarca, de Luziânia, e a artista Eduarda Richelly, que é aluna do câmpus Aparecida de Goiânia e tem deficiência visual. Duda realiza a performance Rainha da Inclusão. Também da Cidade de Goiás, o Grupo Batuque também marcará presença.

No setor de interartes, participam o GEMA - Grupo de Estudos Musicais do IFG Anápolis, que apresentará o mini show Rita, bossas e outras poesias, e Fernando Viana Costa, de Itumbiara, com o espetáculo Amazônia: Ainda há tempo. De Jataí, Adenisi Mendonça Santana traz uma performance com o texto Vozes-Mulheres, de Conceição Evaristo, e de Águas Lindas de Goiás, Rafaela Neves da Silva e Vitória Maciel Oliveira também farão uma apresentação interartes.

A programação de audiovisual inclui vídeos em Libras de Ana Clara Barros de Sousa, de Formosa, e a exibição de filmes de egressos do Bacharelado em Cinema do IFG pelo cineasta Gabriel Stone, da Cidade de Goiás. Bromo Produções, de Águas Lindas de Goiás, exibirá os curtas-metragens Refugiados do Clima e Banalização do Medo. Da mesma cidade, Dalily Stéfany Silveira Corrêa exibirá o curta Três tempos.

Festival de Artes destaca oficinas artísticas

Além de espetáculos artísticos, o Festival também promoverá oficinas que contemplam diferentes linguagens e técnicas, como teatro, dança, música, artes visuais e audiovisual. Voltadas para a capacitação e experimentação, as oficinas serão ministradas por estudantes, professores do IFG, artistas e profissionais selecionados, oferecendo ao público uma oportunidade de vivência e aprendizado prático em várias áreas da arte.

No teatro, a artista Izabela Nascente, de Goiânia, conduzirá a Oficina de Bonecos de Papel – Formas Animadas. Na dança, serão oferecidas duas oficinas: Corpo Marginal: Influências Urbanas na Dança Contemporânea, com Samanta Echely Gomes Ferreira, e Dramaturgias do Movimento: Do Corpo Dançado à Criação Cênica, com Warla Ginay de Paiva, ambas de Goiânia.

A programação Interartes inclui Maculelê: Dança Guerreira, ministrada por Gustávio da Silva Pinheiro, da Cidade de Goiás, e Entre Fios e Memórias, de Anna Behatriz Azevêdo, de Goiânia. Renata dos Santos Caetano, também de Goiânia, realizará a Oficina “ABO”.

Em artes visuais, Joelma Cândida, de Goiânia, ministrará a oficina “Fora da Linha, Dentro do Mundo”, e Guará, da Cidade de Goiás, oferecerá a oficina “Xilogravura Pura – Exponha a Sua no Varal!”. Leticia de Sá (Tisha), de Goiânia, abordará o grafite em “Graffiti na Escola – Mediação em Arte, Cultura e Educação”.

Na música, serão oferecidas oficinas com foco em práticas pedagógicas e expressões culturais. Antonio Gomes de Sales Neto (Smith Odelic), de Goiânia, ministrará a Oficina de MC/Rapper, e Karliene Araújo e Silva, também de Goiânia, conduzirá Jogos e Práticas Musicais: Práticas Pedagógicas e Motivacionais. Da Cidade de Goiás, Ronaldo Oliveira apresentará o “Jongo: Percussão, Dança, Canto e Ancestralidade”.

A área de audiovisual contará com uma série de oficinas especializadas: Renné França, da Cidade de Goiás, oferecerá as oficinas Criação e Apresentação de Projeto de Série Audiovisual e Roteiro para Podcast de Não-Ficção. Raquel de Paula Ribeiro, também da Cidade de Goiás, ministrará “Criando Personagens – Uma Jornada dos Filmes aos Videogames”, enquanto Gleig de Souza e Silva, de Aparecida de Goiânia, apresentará a Oficina de Iluminação para Cinema.

O Festival de Artes de Goiás reafirma sua missão de integrar arte, cultura e educação, fornecendo uma plataforma de diálogo entre as diversas expressões artísticas e o público em geral, com o propósito de ampliar o acesso à cultura e incentivar a criação e reflexão sobre as práticas artísticas no Brasil.