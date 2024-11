Equatorial Goiás alerta importância do registro de falta de energia

Goiânia, novembro de 2024 – A previsão de uma nova frente fria deve trazer chuva para várias regiões do estado a partir desta quinta-feira (21), de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. A instabilidade pode vir acompanhada de rajadas de vento e descargas atmosféricas e deve seguir durante todo fim de semana. Os temporais podem afetar o fornecimento de energia, já que com as ventanias árvores são arremessadas contra a estrutura elétrica.

Mesmo assim, o esforço pela reconstrução com a maior agilidade é ininterrupto dos mais de 15 mil colaboradores para garantir a confiabilidade e estabilidade do sistema elétrico, principalmente durante tempestades, que são as principais causadoras de interrupções no fornecimento de energia. A concessionária destaca ainda outros fatores que podem afetar a rede como colisões de veículos contra postes e vegetação em contato com a fiação.

Caso isso venha a acontecer, a distribuidora estará preparada para melhor atender e dar agilidade à ocorrência assim que for registrada. Porém, é importante que os clientes façam o registro formal através dos canais de atendimento. O gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima, destaca a importância da abertura do protocolo. “Com ele, a empresa consegue mapear a situação e dar uma resposta mais rápida e eficaz através das equipes técnicas, que estarão em campo atuando para o restabelecimento o mais breve possível”, destaca o gerente.

Para facilitar o processo de formalização de uma ocorrência, a distribuidora oferece vários canais de atendimento. Eles são o melhor caminho para se comunicar com a distribuidora e acompanhar o andamento da ocorrência.

Os canais oficiais da Equatorial Goiás são:

* Atendente virtual Clara pelo WhatsApp: 62 3243-2020;

* Aplicativo Equatorial Goiás, disponível para download no Android e iOS;

* Call Center 0800 062 0196;

* Agência virtual no site www.equatorialenergia.com.br;

* Via SMS: envie uma mensagem para o n° 27949 com o texto Faltadeenergia XXXXXXX informando no "xxxx" sua Unidade Consumidora (UC).

Ao registrar as ocorrências, os consumidores contribuem para que a Equatorial identifique as áreas mais afetadas e priorize as ações de restabelecimento da energia elétrica. Além disso, o registro da ocorrência é fundamental para que a distribuidora monitore e avalie continuamente a qualidade do serviço prestado. Os canais são o melhor caminho para se comunicar com a companhia de energia e acompanhar o andamento da ocorrência.

Medidas de segurança em tempestades

Durante temporais, a rede elétrica pode sofrer interferências. Para minimizar riscos, a Equatorial Goiás recomenda que a população:

- Desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas para protegê-los de possíveis oscilações e surtos de energia;

- Evite o uso de equipamentos elétricos e telefone com fio durante o temporal, pois estes podem representar risco em caso de descargas elétricas;

- Mantenha-se afastado de árvores e estruturas metálicas em locais abertos, e evite contato com cercas de arame e outros materiais que possam conduzir eletricidade.

A empresa informa ainda que equipes de emergência estão de prontidão para agir rapidamente em casos de interrupção no fornecimento, trabalhando para restabelecer a energia com segurança e no menor tempo possível

Trabalho de reconstrução

O registro das ocorrências é fundamental para a concessionária entender as fragilidades e intensificar o plano de recuperação do sistema elétrico no Estado. A distribuidora reforça que a população pode ter acesso as ações e acompanhar em tempo real o trabalho que está sendo realizado pela distribuidora, por meio do Trabalhômetro, uma plataforma pioneira entre as distribuidoras do país. Acesse em: https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/

“Os nossos compromissos vêm sendo saldados, dia após dia. O tamanho do investimento realizado, em curto espaço de tempo, não se via há anos na distribuidora. A rede que encontramos era degradada, assim, investimos muito no trabalho de reconstrução e gradativamente vamos evoluindo na qualidade do serviço que ofertamos em Goiás”, afirma o presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme.