Qualidade dos defensivos agrícolas influencia diretamente produtividade da agricultura

Agilidade no fornecimento também é diferencial para tomada de decisão

Aumentar a produtividade é um desafio recorrente para os agricultores, sempre atentos a variações climáticas, desafios fitossanitários e escolha de insumos, entre outros. Nesse cenário, diversos fatores podem influenciar a produtividade, incluindo a qualidade dos herbicidas, fungicidas e inseticidas utilizados para o combate de insetos, fungos e plantas daninhas.

“A eficácia dos defensivos agrícolas começa no processo de pesquisa e desenvolvimento, incluindo formulação ideal para potencializar resultados e chega ao controle de qualidade fabril. Nesse cenário, também é essencial pensar na agilidade de fornecimento, seja dos insumos para formulação dos produtos ou mesmo na entrega aos mercados consumidores. Essas etapas são decisivas para definir o nível de funcionalidade dos agroquímicos no dia-dia do campo, na hora certa para o agricultor”, ressalta Luiz Marcandalli, gerente de marketing da Rainbow Agro.

Líder no mercado chinês de agroquímicos e 10ª maior companhia do mundo, a Rainbow Agro trabalha para manter o mais elevado padrão de qualidade em suas formulações, além de contar com uma cadeia de fornecimento ágil e estoque robusto de matérias-primas. A qualidade das soluções fornecidas ao mercado também é proporcionada com a centralização das sintetizações de ativos, feitas pela própria Rainbow ou por parceiros certificados. “Assim, há controle rigoroso da qualidade desde o início da produção das nossas soluções”, complementa Marcandalli.

A Rainbow tem como prioridade entender as principais necessidades apresentadas pelos agricultores para desenvolver soluções aderentes às demandas de cada mercado consumidor. “A ampliação da capacidade operacional é um dos principais avanços da companhia em termos fabris, assim como a otimização das linhas de produção, objetivando cumprir os compromissos assumidos com agilidade e qualidade. A malha logística no Brasil é outro fator que garante essa rapidez de entrega aos nossos parceiros comerciais e, consequentemente, ao agricultor”, acrescenta o gerente de marketing.

Com centros de distribuição (CDs) estrategicamente localizados em Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, a companhia atende com regularidade os clientes das principais regiões agrícolas do país. Além disso, novos centros de distribuição estão previstos para o Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, fortalecendo ainda mais a presença da companhia no território nacional, sempre próxima dos agricultores.

“Os CDs desempenham papel essencial no abastecimento do mercado, especialmente nas intensas épocas de plantio e ao longo da safra. Nosso hub de distribuição em Paulínia (SP) é um case de agilidade, já que recebe insumos do porto de Santos e redistribui rapidamente as soluções para todas as regiões do Brasil. A combinação entre fluxo de fabricação, alta qualidade dos produtos e distribuição bem estruturada, contribuem para possibilitar à Rainbow de se posicionar entre as principais fornecedoras de defensivos agrícolas no mundo”, diz Luiz Marcandalli.