Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

A vereadora Marina Silveira solicitou ao executivo o asfaltamento da Rua Francisco F. de Carvalho, no bairro Dom Abel. “A falta de pavimentação asfáltica tem impactado diretamente a segurança, o conforto e a acessibilidade de alunos, pais, professores e demais funcionários que frequentam diariamente a Escola Municipal Irmã Scheilla”, informou ela.

Mantelli requer caminhão para agricultura familiar

O vereador Vicente Mantelli requereu ao deputado federal Adriano Baldy emenda para aquisição de caminhão dupla aptidão (prancha/caçamba) destinado à agricultura familiar de Jataí. O envio do veículo seria de extrema valia para os pequenos agricultores, pois o poder público municipal tem dificuldades de atender a alta demanda por esse serviço.

Abimael sugere criação de centro de musicoterapia

O vereador Abimael Silva sugeriu a criação de um centro de musicoterapia, para estimular o potencial criativo e a capacidade comunicativa, mobilizando aspectos psicológicos, biológicos e culturais. “A musicoterapia auxilia no tratamento de crianças com autismo, ajuda com a diminuição do estresse e da ansiedade”, explicou o parlamentar.

Adilson quer asfalto para rua da Vila Brasília

O vereador Adilson Carvalho reivindicou o asfaltamento da Rua 08, entre a Rua Leomar Ferreira de Melo e a Avenida Rio Doce, na Vila Brasília. “A pavimentação daquela rua traria mais fluidez e agilidade no tráfego e consequentemente melhorias a toda a população, que anseia por tal beneficio”, disse ele.