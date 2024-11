PECUÁRIA: 703 animais serão avaliados na 27ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2024

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Santana do Araguaia possui atualmente um rebanho com cerca de 422 mil cabeças de gado, no qual a raça Nelore é predominante. O estado do Pará é o segundo do país com o

Santana do Araguaia (PA) será a sede da 27ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade, no dia 19 de novembro. Mais de 700 animais serão avaliados no frigorífico Friboi da cidade. O evento é uma parceria entre a Associação dos Criadores de Nelore do Norte do Brasil (ACNNB) e a Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). A organização terá o apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal, além da própria Friboi.

“O Pará é um grande destaque na pecuária nacional. Sempre apresenta animais de alta qualidade, de criadores comprometidos e dedicados com o trabalho que fazem para o avanço da genética da raça Nelore. Esperamos que essa etapa em Santana do Araguaia seja mais uma etapa de grande sucesso, com animais de excelência”, comenta André Locateli, gerente executivo da ACNB.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Santana do Araguaia possui atualmente um rebanho com cerca de 422 mil cabeças de gado, no qual a raça Nelore é predominante. O estado do Pará é o segundo do país com o maior número de produção de bovinos, possuindo um plantel com mais de 25 milhões de cabeças.

Contatos para inscrições

Para participar do Circuito Nelore de Qualidade em Santana do Araguaia, os pecuaristas devem entrar em contato com a unidade Friboi local pelo telefone (94) 99132 7526, para falar com Renato; (94) 99132-2777 para falar com Renan ou (94) 99132-7531 para falar com Júnior.

Calendário

As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:

20 e 21/11 - Friboi de Mozarlândia (GO)

22/11 - Friboi de Itapetinga (BA)

23/11 - Friboi de Marabá (PA)

28/11 - Friboi de Campo Grande (MS) Unid. II

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.