Como manter a harmonia no relacionamento em tempos de crise financeira:

Questões financeiras estão entre as principais causas de separação nos relacionamentos. A psicóloga Sheyla Aguiar, especialista em relacionamentos, destaca que muitos casais evitam conversar sobre finanças, o que pode gerar conflitos e até o fim do relacionamento. Para enfrentar esses desafios, a especialista sugere que os casais reservem momentos específicos para discutir suas finanças com transparência e equilíbrio. “A ideia é construir um diálogo saudável sobre dinheiro, o que vai muito além de simplesmente expor rendimentos ou dívidas. É sobre confiança, parceria e respeito aos limites de cada um”, explica Sheyla.

Segundo a psicóloga, o segredo é uma divisão justa das responsabilidades, mantendo um orçamento conjunto e respeitando as possibilidades de cada parceiro. “Algumas pessoas não se sentem confortáveis para compartilhar 100% dos detalhes financeiros, e isso é normal, desde que a transparência necessária seja mantida. Para alguns casais, o ideal é uma abordagem clara, em que as finanças são divididas e monitoradas com clareza. Para outros, essa divisão pode variar conforme a realidade e os acordos de cada um”, orienta.

Confira as dicas de Sheyla Aguiar para lidar com o dinheiro em casal e construir uma base sólida de confiança:

1. Pratiquem a Transparência Financeira: Manter um diálogo aberto sobre as finanças é essencial. Compartilhar informações sobre dívidas, despesas e desafios financeiros ajuda a evitar mal-entendidos e reforça a confiança entre o casal.

2. Definam um Orçamento Conjunto: Estabeleçam prioridades financeiras e organizem as finanças em conjunto. Essa prática cria um senso de parceria e torna ambos responsáveis pelo cumprimento das metas e decisões.

3. Divisão Justa das Responsabilidades: Dividir as responsabilidades financeiras de forma equilibrada, de acordo com as condições de cada um, é fundamental. Esse equilíbrio contribui para um ambiente de apoio mútuo e evita ressentimentos.

4. Evitem Segredos Financeiros: Esconder problemas financeiros pode abalar a confiança e prejudicar o relacionamento. Se surgir uma dívida, é importante que ela seja discutida abertamente para que o casal possa trabalhar junto na solução.

5. Trabalhem em Equipe: Encarar as finanças como uma equipe pode fortalecer a união, mesmo em tempos difíceis. Celebrar pequenas conquistas e lidar com os desafios juntos ajuda a construir uma relação mais sólida e resiliente.

6. Procurem Ajuda, se Necessário: Quando surgem conflitos frequentes ou dificuldades em gerenciar o orçamento, a ajuda de um planejador financeiro ou terapeuta pode fazer a diferença.

