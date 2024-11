Stone abre vagas em Goiás

Goiânia, novembro de 2024 - A Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro em tecnologia e serviços financeiros, anuncia 06 vagas de emprego para o cargo de "Agente Stone", que atuará como Consultor Comercial Externo, em Goiânia, Goiás.

O profissional terá uma rotina presencial e externa, de segunda à sexta-feira, e acesso a benefícios como Plano de Saúde e Odontológico, acesso ao Hospital Digital, com equipe médica multidisciplinar disponível 24/7, Vale Refeição, Vale alimentação, Vale Transporte ou Auxilio Combustível, Gympass, Convênio SESC, Auxílio Creche, Seguro de Vida, Benefício Educação e Salário fixo e variável, e possibilidade de bônus trimestral.

Continua após a publicidade

Para saber mais sobre a vaga, acesse o link



Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.