Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

O vereador Marcos Patrick requereu à administração municipal a revitalização da praça do bairro Sebastião Herculano, proporcionando assim lazer e um espaço seguro para a população. “A praça existente naquela localidade está necessitando de serviços como limpeza, renovação da areia, reforma das traves e das redes do gol, reparos nos bancos, iluminação pública, calçamento e colocação de lixeiras”, afirmou. “Também se faz necessária a colocação de um alambrado de tela, para delimitar e proteger a área, além de garantir a segurança de jogadores e espectadores”.

Genilson pede recapeamento de ruas do bairro Bandeirantes

O vereador Genilson Santos solicitou ao executivo o recapeamento das ruas 13 e 15, no bairro Bandeirantes, com revestimento CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente). “Este é um clamor dos moradores e comerciantes daquela localidade, uma vez que, devido ao fluxo intenso de veículos pesados trafegando naquelas vias, o asfalto já se encontra danificado”, informou ele.

Durval sugere famílias com renda de até R$ 8 mil no Minha Casa, Minha Vida

O vereador Durval Júnior sugeriu à prefeitura convênio com o governo federal visando dar oportunidade de acesso à moradia para famílias com renda bruta mensal de até R$ 8 mil. “O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida Cidades traz alternativas diferenciadas para oportunizar o acesso à moradia das famílias de menor poder aquisitivo da sua região, fomentando a participação de estados e municípios nas operações de financiamento habitacional com recursos do FGTS para as famílias com renda mensal de até R$ 8 mil”, disse ele.

Deuzair quer rampa em praça da Vila Paraíso

O vereador Deuzair Parente reivindicou à administração municipal a construção de uma rampa de acessibilidade para cadeirantes na calçada da praça da Vila Paraíso. “O local não possui nenhuma rampa de acessibilidade, o que impossibilita totalmente o acesso dos cadeirantes à praça, tornando essa obra extremamente necessária e urgente”, afirmou o parlamentar.