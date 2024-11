Empresa líder no agronegócio em Goiás tem lucro de R$ 54 milhões e prevê expansão para 2025

Por Davi Galvão

Fechando o ano com o lucro líquido de R$ 54 milhões, referentes ao terceiro trimestre anual, a empresa líder no agronegócio Boa Safra anunciou que se prepara para expandir a capacidade produtiva para 280 mil big bags, já para o próximo ano.

Em entrevista ao Money Times, o CEO da companhia, Marino Colpo, destacou que 2024 ficou marcado por investimentos, cautela e um clima desafiador para a empresa – tendo uma queda de 53,27% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

“Tivemos uma safra muito complicada, principalmente em Goiás, na nossa maior planta (unidade de Cabeceiras), com um atraso na chuva, seca no início e uma colheita muito chuvosa”, disse o executivo.

Apesar disso, o CEO vê com bons olhos o futuro da empresa, especialmente levando em conta que o endividamento total da companhia saiu de R$ 703,9 milhões para R$ 379,8.

“Para 2025, miramos atingir as metas estipuladas em 2023, com crescimento em volume e produção, em 280 mil bags. Não conseguimos cumprir com a meta de 240 mil sacas em 2024, mas vamos manter a meta de 280 mil para o ano que vem”.

Fonte: Portal 6