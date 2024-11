FCO Rural aprova mais de R$ 19 milhões de reais para investimentos na agropecuária goiana

Em sua 410ª reunião, realizada nesta quarta-feira (13), a Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE) aprovou 18 cartas-consultas, autorizando a captação de R$ 19,3 milhões da linha rural do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO Rural). O valor será destinado a estabelecimentos rurais em 16 municípios goianos.

A expectativa é que, com o valor aplicado, sejam gerados 22 empregos nessas propriedades rurais. A maior fatia dos investimentos foi aplicada em produtores de pequeno porte, com 11 propostas aprovadas, em seguida, os produtores de pequeno-médio porte foram os mais beneficiados, com 5 propostas aprovadas. Também tiveram cartas-consultas deferidas um produtor rural de mini porte e um produtor de porte médio.

Continua após a publicidade

Para a superintendente de Produção Rural da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Patrícia Honorato, que representou a Instituição na reunião, os investimentos são grandes propulsores do desenvolvimento econômico e social do estado de Goiás. “O valor investido nessas propriedades desempenha um papel de extrema importância para o setor, já que contribui não só para os reforços nas atividades agrícolas desenvolvidas por esses produtores, mas também impacta na criação de novas oportunidades de empregos”, destaca.

Saiba mais

O Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 7.827, de 27/09/1989. Seu objetivo é promover o desenvolvimento econômico e social dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, mediante programas de financiamento aos setores produtivos. É dividido em duas modalidades, FCO Empresarial e FCO Rural, abastecidas com recursos provenientes de alíquotas de 0,6% do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como dos retornos dos financiamentos. Podem pleitear recursos do FCO: produtores rurais e empresas, pessoas físicas e jurídicas, e cooperativas de produção.

Continua após a publicidade

Fonte: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) – Governo de Goiás