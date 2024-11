Temporada de mangas: cuidados para evitar choque elétrico

Goiânia, novembro de 2024 – A temporada de mangas está chegando e as árvores estão recheadas de frutos pelas cidades goianas. Durante a colheita da manga, uma das frutas mais populares deste período, aumentam os riscos de acidentes pela aproximação de pessoas ou objetos que acabam encostando em cabos de energia.



A tentativa de buscar frutas em árvores com pedaços de madeira ou bambus pode ocasionar curtos-circuitos, choque elétrico e interrupções no fornecimento de energia. Esta atitude pode romper a rede elétrica ou provocar desgaste na fiação com risco até de interromper o fornecimento de energia e ser necessário mobilizar equipes da Equatorial para restabelecer o serviço o mais breve possível. Com isso, é extremamente importante prestar atenção se tem rede elétrica próxima da vegetação, antes de iniciar a colheita.



Os cuidados são fundamentais e garantem uma temporada de mangas segura e tranquila para os goianos. “Nossa recomendação é que os clientes fiquem a uma distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica”, orienta executivo de Segurança da Equatorial Goiás, Alex Fernandes. Alerta reforçado também para os objetos usados para retirar as frutas da árvore. “Nunca aproxime bastões ou hastes dos cabos, porque a madeira, por exemplo, pode conduzir eletricidade. Aproveitar a temporada de frutas é importante, porém precisa ser feita com segurança”, salienta Alex.



Para garantir que a colheita seja saudável e com segurança, a Equatorial Goiás compartilha algumas dicas:



1) Nunca tente recuperar itens que estejam próximos ou pendurados na rede elétrica. Somente técnicos da distribuidora, treinados para este trabalho, que exige o uso de equipamentos de segurança, estão aptos a manusear a rede;



2) Da mesma forma, tentar tirar frutas de árvores próximas da rede elétrica é extremamente perigoso, sob risco da madeira enroscar nos fios, ocasionando descarga elétrica. O mais indicado é colher frutas em árvores localizadas em espaços abertos e afastados das fiações, como parques e campos de futebol;



3) Materiais metálicos, como o alumínio, não devem ser usados nesta prática, pois conduzem eletricidade, aumentando a chance de choque elétrico, com risco de morte;



4) Em hipótese nenhuma é indicado colher frutas com madeiras em dias de chuva ou com raios. A árvore pode funcionar como para-raios, conduzindo energia e podendo provocar acidentes;



Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica:



- O local deve ser isolado para que não haja aproximação de outras pessoas;

- Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios da rede elétrica até que um profissional qualificado assegure que a energia foi desenergizada;

- Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, e a Equatorial Goiás, pelo 0800 062 0196.