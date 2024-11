Veja mensagens publicadas por suspeito de explosão perto do STF e da Câmara

História de Da CNN

O homem suspeito de ter feito as explosões na Praça dos Três Poderes nesta quarta-feira (13) fez uma série de publicações nas redes sociais horas antes do ocorrido. Conforme a CNN apurou, o homem se chamava Francisco Wanderley Luiz e foi candidato a vereador pelo PL no município de Rio do Sul, em Santa Catarina, em 2020 -- ele não conseguiu ser eleito.

Em um perfil pessoal no Facebook com o nome de Tiü França, como era popularmente conhecido, ele publicou cerca de 30 mensagens que "antecipavam" o ataque. "Entrego minha vida para que as crianças cresçam com liberdade. Que o coração de pedra dos homens maus e injustos derreta igual açúcar", publicou Francisco. "Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas", escreveu o homem, antes de citar nomes como José Sarney, Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso. Veja as publicações: Outras publicações Francisco também divulgou mensagens que mencionavam a data desta quarta-feira e falavam sobre uma "revolução".

"Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de materiais etc. Início 17:48 horas do dia 13/11/2024", escreveu. "Após este grande acontecimento, vocês poderão comemorar a verdadeira proclamação da República. 'Em espírito estarei na linha de frente com minha espada erguida. Deus nos abençoe", escreveu em outra mensagem. Em outra publicação, o homem escreveu "dez mandamentos da nova política". "Juízes do STF devem ser por meritocracia; urnas auditáveis; fim do fundo partidário; presidente do Senado deve ser rotativo", consta na publicação.

