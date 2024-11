Repórteres da CNN relatam nova explosão em Brasília

A repórter Gabriela Prado, da CNN, que estava no Palácio do Planalto, também confirmou ter ouvido o barulho da explosão, embora em volume menor comparado aos incidentes anteriores. / Foto: Divulgação digital

Uma nova explosão foi registrada em Brasília na madrugada desta quinta-feira (14), causando apreensão entre as repórteres da CNN que cobriam os desdobramentos de um incidente anterior envolvendo artefatos explosivos na capital federal. A jornalista Luciana Amaral, que estava no local, relatou: "O chão aqui onde eu estou chegou a tremer durante esse estouro dessa nova bomba. A gente não sabe exatamente o que foi que explodiu, mas o chão chegou a tremer". "A gente está até do lado de uma portaria de vidro, também balançou assim, né? Foi forte, bem forte essa explosão", ela acrescentou.

Varredura policial em andamento Ao longo da noite, policiais legislativos realizavam uma varredura minuciosa na área, utilizando lanternas para inspecionar placas e outros objetos na região. Os agentes chegaram a subir próximo às copas das árvores para verificar possíveis ameaças na vegetação. A explosão ocorreu nas proximidades do anexo 2 da Câmara dos Deputados, não muito distante do local onde um carro havia explodido anteriormente, próximo ao anexo 4. Apesar da intensidade do barulho, não foram relatados danos a outros veículos ou pessoas. Investigações em curso As autoridades continuam investigando os incidentes.

Um boletim de ocorrência revelou que um segurança do Supremo Tribunal Federal testemunhou quando um homem se aproximou e começou a atirar artefatos explosivos. Informações preliminares indicam que o suspeito possui um endereço em Brasília, além de ter se candidatado a vereador em uma cidade de Santa Catarina. A repórter Gabriela Prado, da CNN, que estava no Palácio do Planalto, também confirmou ter ouvido o barulho da explosão, embora em volume menor comparado aos incidentes anteriores. As varreduras na Praça dos Três Poderes prosseguem, com a Polícia Militar ainda não tendo fornecido atualizações sobre o caso. https://stories.cnnbrasil.com.br/politica/o-que-muda-com-a-decisao-do-stf-sobre-clt-para-servidor-publico/

