Veterinária alerta para a importância da prevenção do câncer de próstata em gatos e cachorros

Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o câncer de próstata acomete cerca de 4% dos cães com mais de sete anos; se o pet não for castrado, esse número salta para 80%. Gatos também podem ser vítimas da doença.

Durante a campanha Novembro Azul, campanha de conscientização que promove a prevenção do câncer de próstata em homens, a veterinária Dorie Zattoni, da Brazilian Pet Foods, alerta para a importância do diagnóstico precoce da doença em cachorros e gatos, sobretudo aqueles com idade mais avançada. “Eles estão suscetíveis a desenvolver a neoplasia. A detecção precoce da doença nesses animais pode ser decisiva para a qualidade e a longevidade de vida deles”, afirma a especialista.

Segundo ela, este tipo de câncer de próstata pode afetar tanto animais castrados quanto não castrados, embora seja mais comum entre os não castrados. “Assim como nos humanos, a doença nos pets pode ser silenciosa. Por isso, é fundamental acompanhar a saúde do animal e realizar exames de rotina, como o ultrassom abdominal e o toque retal”, diz ela.

Entre os principais sinais destacados por Dorie estão dificuldade para urinar, sangue na urina, perda de peso, dores na região lombar e letargia. Ela ressalta que o diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento eficaz e também alivia o desconforto e o sofrimento dos animais. A veterinária diz ainda que, em casos avançados, o câncer de próstata pode se espalhar para outros órgãos, como ossos e linfonodos, complicando ainda mais o quadro.

“A conscientização sobre o câncer de próstata em pets durante o Novembro Azul salva vidas e fortalece o vínculo entre tutores e bichinhos”, lembra Dorie. “Queremos alertar os tutores para a necessidade de estarem atentos à saúde do animal, além de enfatizar que exames regulares podem fazer toda a diferença”, finaliza.

