Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Genilson sugere programa artístico voltado a pessoas com autismo

Por Francisco Cabral

Continua após a publicidade

O vereador Genilson Santos sugeriu a implantação do programa Arte e Música no Autismo, com o objetivo de oferecer oficinas que busquem o desenvolvimento socioafetivo e cognitivo. “O principal objetivo é oferecer oficinas permanentes de música e arte, como ferramenta pedagógica para ajudar a promover a socialização e a inclusão de crianças e jovens com autismo, estimulando o seu desenvolvimento socioafetivo e cognitivo, realizadas por profissionais com capacitação e experiência em TEA (transtorno do espectro autista)”, explicou ele.

Marcos Patrick pede proteção em ponte no setor Industrial

O vereador Marcos Patrick reivindicou a instalação de um corrimão ou grade de proteção na ponte sobre córrego na Avenida Sebastião Herculano de Souza, no setor Industrial. “A ponte se encontra sem grade de proteção, oferecendo sérios riscos de acidentes para os pedestres, como já aconteceu, com a queda de um ciclista, causando prejuízo material, emocional e físico na população”, relatou.

Continua após a publicidade

Marina quer lixeiras na Praça Universitária

A vereadora Marina Silveira propôs ao executivo a instalação de lixeiras na Praça Universitária, visando promover a conscientização sobre o descarte correto de resíduos. “Em visita às obras de finalização da Praça Universitária, percebemos que mesmo antes de sua liberação oficial a praça está sendo muito frequentada pela sociedade jataiense”, informou ela.

Mantelli quer equipamento do Estado na agricultura familiar

O vereador Vicente Mantelli solicitou ao deputado estadual Alessandro Moreira que busque, junto à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a cessão de maquinário e implementos agrícolas à agricultura familiar de Jataí.