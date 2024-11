Mais de 1000 estudantes de áreas rurais de Goiás recebem melhorias do projeto Escola Transforma

Goiás, novembro de 2024 - Um total de 1051 crianças e jovens moradores de áreas rurais dos municípios de Goiânia, Rio Verde, Morrinhos, Cristalina e Formosa terão, a partir deste mês de novembro, sua rotina de aprendizado transformada com a chegada de novos espaços e equipamentos do projeto Escola Transforma nas escolas onde estão matriculadas. Realizado pelo Instituto Cuidare em parceria com a Nutrien Soluções Agrícolas, o Escola Transforma atua na promoção de infraestrutura educacional com atenção especial a escolas rurais, quilombolas e indígenas.

As escolas municipais contempladas são a de Tempo Integral GO-04, em Goiânia, a Rural de Ensino Fundamental “Escadinha do Futuro”, em Rio Verde, Eudóxio de Figueiredo, em Morrinhos, a Professora Maria de Helena Abreu Moraes, em Cristalina, e a Fazenda Santo Antônio das Palmeiras, em Formosa.

Continua após a publicidade

Matriculados em séries do Ensino Infantil ao Ensino Médio, os estudantes poderão usufruir dos novos espaços e do valor social e educativo que eles agregam. Entre as melhorias entregues em cada escola, entre os dias 11 e 18 de novembro, estão hortas, parquinhos e salas de leitura com acervo de 400 novos livros. Algumas instituições também foram contempladas com reforma e mobiliário de cozinha, como fogão e forno industrial, geladeira, exaustor e mesas de refeitório.

Continua após a publicidade

Direito ao brincar - As necessidades de cada instituição da capital e interior de Minas Gerais foram identificadas junto à comunidade escolar e com apoio da Secretaria de Educação de cada município. O objetivo das intervenções é ampliar as possibilidades de aprendizado, reconhecendo o impacto significativo que um ambiente propício ao ensino tem no desempenho acadêmico e no bem-estar dos alunos.

Com foco no acesso à leitura, no direito ao brincar e na sustentabilidade como tema da vivência escolar, o projeto chama atenção para o fato das escolas rurais serem a única opção possível de educação em inúmeras regiões do país. No cenário em que estão inseridas, faltam espaços de leitura e acesso à internet, o analfabetismo permanece elevado e as séries são frequentadas por estudantes fora da faixa etária convencional.

“Diante do cenário de tantas dificuldades na estrutura de escolas rurais, indígenas e quilombolas, e sabendo o que elas representam, o Escola Transforma envolve o poder público, empresas privadas e sociedade organizada para mostrar como ações planejadas junto com as instituições de ensino podem fazer a diferença no desenvolvimento intelectual e social dos estudantes. A escola pública brasileira é compromisso de todos e, apenas através dela, podemos construir uma fundação sólida para futuras gerações”, defende Kátia Rocha, presidente do Instituto Cuidare.

Investir no futuro - Segundo a diretora da Escola Municipal de Tempo Integral GO-04 (Goiânia), Kátia Regina da Silva Barbosa, as intervenções do projeto atenderam às necessidades relacionadas à alimentação e recreação dos alunos que não seriam atendidas tão rapidamente diante da verba disponível para o colégio. O novo fogão, uma geladeira e os brinquedos e livros foram entregues no dia 11 de novembro (segunda-feira).

“A sala de leitura ficou perfeita, estou encantada com a qualidade dos livros e dos brinquedos. O projeto veio para abençoar a nossa escola, com certeza vai fazer e faz a diferença na vida de muitas pessoas, trazendo alegria, qualidade de vida e coisas que, às vezes, a escola não conseguiria conquistar sozinha”, afirmou a diretora da EMTI GO-04, que possui 93 estudantes entre 6 e 14 anos, no Ensino Fundamental I e II.

No dia 12 de novembro (terça-feira), a inauguração dos novos espaços foi realizada no interior do estado de Goiás. A Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental “Escadinha do Futuro”, em Rio Verde, recebeu uma sala de leitura, horta e refeitório. Além disso, a cozinha foi equipada com fogão industrial e geladeira, que irão servir a mais de 250 estudantes do Ensino Infantil ao Ensino Médio.

Para a diretora da instituição, Ângela Maria Moraes dos Santos, a gratidão da comunidade é enorme pois todos reconhecem a dificuldade, principalmente de mão de obra para a escola rural, por conta da distância. “A gente se sente visto e importante. Os nossos alunos estão empolgadíssimos para ir na horta, visitar a sala de leitura e poder usar as mesas do refeitório. É muito bom saber que a nossa escola está sendo vista e olhada com carinho”, disse Ângela Maria.

As demais entregas do Escola Transforma ocorrem acontecem até 18 de novembro nos municípios de Morrinhos, Cristalina e Formosa. Na visão de Rita Moreno, gerente sênior de sustentabilidade da Nutrien, contribuir para o desenvolvimento das escolas rurais é investir no futuro das comunidades onde a empresa atua.

“Ao financiar melhorias como salas de leitura, cozinhas, áreas de alimentação, parquinhos e hortas, buscamos oferecer um ambiente mais seguro e estimulante para as crianças, reafirmando nosso compromisso com a educação e o bem-estar das novas gerações”, assegura Moreno.

Sobre o Escola Transforma - Em 2024, as entregas do Escola Transforma irão impactar a vivência escolar de 4.900 estudantes brasileiros matriculados em 30 escolas rurais de 12 estados do país. O intuito do projeto é criar um ambiente acolhedor e inspirador a partir de diferentes melhorias na infraestrutura escolar e capacitação de professores. Com uma abordagem colaborativa, o projeto não apenas cria espaços de aprendizagem, mas também cultiva uma cultura de participação e engajamento.

Desde sua concepção em 2021, sob a execução da Rede Educare e posterior apoio do Instituto Cuidare, o projeto tem superado as expectativas. De 50 escolas previstas para serem beneficiadas em quatro anos, o Escola Transforma chega a 2024 somando 91 escolas atendidas, localizadas em 83 cidades de 12 estados brasileiros, num total de 22.200 estudantes beneficiados.

No total, o Escola Transforma entregou mais de 290 equipamentos e estruturas que contribuem no desenvolvimento pedagógico das instituições. Entre as melhorias entregues, chama atenção o marco de 76 salas de leituras, 77 hortas e 68 parques, além de laboratório de ciências e sala multissensorial, espaço adaptado para crianças atípicas.

Sobre o Instituto Cuidare - O Instituto Cuidare é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2022 e formada por pedagogos, professores, administradores, comunicadores, engenheiros, arquitetos e artistas. São pessoas que acreditam no poder transformador da educação para a regeneração de uma sociedade mais justa e equitativa; que acreditam que a educação é um dos principais instrumentos para a redução da pobreza e das desigualdades sociais; que sabem que a educação é um direito humano fundamental para que cada pessoa possa desenvolver o seu maior potencial.

Para colocar seu propósito em prática, o Instituto Cuidare atua dentro das escolas públicas, porque é um lugar para todos, que reúne toda a comunidade. Trabalha em parceria com outras entidades e organizações para alcançar resultados na formação de estudantes e de professores, e na construção de um ambiente escolar acolhedor e motivador.

Apesar de uma constituição recente, a sua história começa em 2008, com a Rede Educare, uma produtora cultural, que realiza projetos voltados à educação, sustentabilidade, formação de leitores, promoção da diversidade por meio da implementação de espaços de leitura, exposições e publicações de livros por todo o Brasil. Por entender a dimensão e a importância da educação, nasceu assim o Instituto Cuidare.