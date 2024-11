ENEL BRASIL ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA VAGAS DE ESTÁGIO

São Paulo, novembro de 2024 — A Enel Brasil, um dos maiores grupos privados do setor elétrico do País, oferece mais de 100 vagas de estágio ao ano e atualmente está com vagas abertas para seu Programa de Estágio 2025, com foco nas distribuidoras do Grupo, localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Podem se candidatar jovens talentos que estejam cursando o ensino superior nas seguintes áreas de estudo: Engenharia (Elétrica, Civil, Produção, Ambiental e afins), Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Comunicação, Psicologia, Direito, Administração de Empresas e Economia. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro no endereço Link. Os selecionados nesse período começarão a sua jornada na Enel no mês de fevereiro de 2025, em modelo híbrido – online e presencial.

Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia. Além disso, vale destacar que a empresa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado; auxílio transporte; vale alimentação/refeição; Wellhub (plataforma corporativa de atividade física); cursos no eDucation (plataforma online de treinamento); curso de idioma (inglês, italiano ou espanhol); folga de aniversário e muito mais.

A Enel é uma empresa multicultural que valoriza a diversidade e a inclusão em todas as suas formas. Por isso, todas as vagas são abertas para talentos de todas as idades, origens étnicas, orientações sexuais, identidades de gênero e pessoas com ou sem deficiência.

Sobre a Enel Brasil

A Enel Brasil está presente em toda a cadeia energética, com atividades em distribuição, geração, comercialização e soluções sob medida para consumidores residenciais, públicos, comerciais e industriais. É um dos maiores players privados do setor elétrico brasileiro e leva energia a mais de 15 milhões de clientes por meio de suas distribuidoras nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

Por meio da Enel Green Power Brasil, empresa de geração renovável do Grupo Enel, a companhia é um dos maiores operadores de fonte solar e eólica em termos de capacidade instalada no país, com 6,5 GW em operação, dos quais mais de 3,5 GW são de fonte eólica, mais de 1,7 GW são de fonte solar e cerca de 1,3 GW de hidro. A empresa construiu e opera no Brasil o maior parque eólico da América do Sul, o complexo Lagoa dos Ventos, localizado no Estado do Piauí.

No segmento de comercialização, a Enel compra e vende energia convencional e incentivada no mercado livre em diversos estados e, em 2020, lançou a Enel Trading Brasil S/A, comercializadora de energia do Grupo que está atualmente entre as maiores comercializadoras do Brasil. A Enel também atua no país por meio da Enel X, linha de negócios que oferece serviços para acelerar a inovação e impulsionar a transição energética, incluindo gestão de energia, projetos de iluminação pública eficiente e infraestrutura para mobilidade elétrica.