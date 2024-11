Mulher lidera turma de formandos da Escola de Eletricistas em Goiás

Formatura aconteceu neste 12 de Novembro, no auditório da companhia em Goiânia

Goiânia, 12 de novembro de 2024 – Mãe de duas crianças, de 9 e 4 anos, e em busca de um trabalho independente, que lhe desse segurança e incremento na renda da família, Ideusa Rosa de Silva, 40, é destaque da turma de 19 formandos deste ano da Escola de Eletricistas da Equatorial Goiás. A iniciativa visa capacitar, de forma gratuita e com ajuda de custo mensal para os participantes, novos profissionais para o mercado de trabalho. A formatura aconteceu nesta terça-feira (12), no auditório da empresa, em Goiânia, e contou com a presença de familiares dos alunos e liderança da concessionária. O evento surpreendeu a todos com o anúncio de uma empresa que presta serviço para a Equatorial informando que tem disponibilidade de vaga para todos os alunos. Os interessados vão participar agora do processo de seleção da empresa e posteriormente serão efetivados para atuar em campo.

Moradora de Aparecida de Goiânia, Ideusa atuava na área administrativa e, após o nascimento da caçula, decidiu que buscaria um emprego para fazer carreira até a aposentadoria. Em conversa com o cunhado, soube da oportunidade de capacitação gratuita para eletricista, pesquisou sobre o assunto e o interesse aumentou. Realizou a inscrição dela e do marido, mas só ela foi selecionada. “Meu plano era iniciar em uma profissão nova e tive a grande surpresa de ser selecionada. Ingressei nesse universo, aprendi a amar e a respeitar a eletricidade, e uma profissão de muita importância para a sociedade. As aulas foram envolventes, cada módulo era um aprendizado diferente”, diz Ideusa.

Agora, com o diploma em mãos, o desejo é de uma oportunidade no mercado de trabalho. “Meu objetivo é ingressar no mercado o quanto antes. Quero muito colocar em prática tudo o que aprendi o mais rápido possível. Me sinto uma eletricista profissional e pronta para começar a atuar”, diz ela, animada e com brilho nos olhos.

Para ela, a Escola de Eletricistas é uma grande oportunidade para qualificar pessoas que estão em busca de uma profissão. “A Equatorial Goiás nos proporcionou um curso com profissionais de alta qualidade. Nosso professor, o Douglas, é competente e possui amplo conhecimento na área de eletricidade. Por isso todos nós que participamos do curso estamos muito bem-preparados para exercer a nossa nova profissão”, enfatiza.

Coordenador da Escola de Eletricistas em Goiás, Washington Luiz destaca que os participantes estão capacitados com as atuais normas reguladores do setor, além de curso comportamental e práticas realizadas. “A qualificação é voltada para quem deseja atuar no setor de distribuição de energia elétrica. Apesar de ser uma área predominantemente masculina, a Equatorial apoia essa inclusão, de oferecer mais oportunidade para as mulheres em todas as áreas do grupo”, ressalta o coordenador. Até o momento, mais de 800 eletricistas já foram contratados pela Equatorial Goiás desde a sua chegada no estado. “O mercado de Goiás cresce, e consequentemente, a demanda de energia também, gerando emprego e renda para mais famílias”, frisa Washington.

Escola de Eletricistas 2024

Para Goiás foram disponibilizadas 125 vagas pela escola este ano, com turmas divididas nos municípios de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí e Catalão. A formação aconteceu em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai).

Presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme destaca o trabalho que a companhia tem desenvolvido no Estado em menos de dois anos de atuação. “Em um curto período, já estamos realizando a segunda edição de um projeto importante para a Equatorial e para a sociedade, porque promove a capacitação profissional gratuita e de qualidade e, consequentemente, autonomia econômica entre os participantes. Além de suprir com a demanda crescente de profissionais no setor de energia”, afirma.

Para o presidente, outro ponto importante é o fato de as turmas serem mistas, para um setor majoritariamente masculino, ter vagas para mulheres contribui para a construção de um mercado de trabalho mais inclusivo.

Sustentabilidade

O Escola de Eletricistas é um programa que está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o 4 que visa promover educação de qualidade, mas também atende aos Objetivos 1 (erradicação da pobreza), 5 (igualdade de gênero), 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e 10 (redução das desigualdades), até 2030.

Todos esses compromissos reforçam o objetivo maior do Grupo Equatorial em contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e um futuro cada vez melhor.