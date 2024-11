Sorriso e glicemia equilibrados: a chave para uma vida saudável 

A relação entre saúde bucal e diabetes é mais profunda do que muitos imaginam, e cuidar da higiene bucal pode ter um impacto significativo no controle da glicemia para quem vive com a doença. Com o Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, trouxemos mais informações sobre esse cuidado.

O professor Vinicius de Moraes, do curso de Odontologia na Una Jataí, explica que a diabetes melitus descompensada afeta o sistema imunológico e reduz a produção de saliva, a popular “boca seca”. “Essa falta de saliva favorece a proliferação de bactérias na boca, aumentando o risco de doenças periodontais, como gengivites e periodontites, além de cáries e infecções fúngicas”, afirma.

A situação pode se tornar um círculo vicioso: as doenças periodontais elevam os níveis de glicemia, que, por sua vez, agravam ainda mais as condições bucais. Por isso, o Moraes recomenda que pacientes diabéticos façam consultas preventivas ao dentista pelo menos duas vezes ao ano. “As visitas periódicas são essenciais para identificar problemas no início e evitar complicações maiores”, acrescenta.

Para o professor, o controle da diabetes e da saúde bucal devem andar juntos. “É crucial manter a glicemia sob controle para garantir a saúde bucal, mas também é importante cuidar da saúde bucal para facilitar o controle da diabetes”, ressalta Moraes.

Além disso, o diabetes afeta diretamente o processo de cicatrização. Em procedimentos cirúrgicos, o dentista deve estar atento aos níveis glicêmicos do paciente nos últimos meses, o que pode ser avaliado por meio do exame de hemoglobina glicada. “A cicatrização fica comprometida quando a glicemia está desregulada, pois taxas elevadas interferem na circulação sanguínea e na capacidade das células de defesa, o que facilita a proliferação de micro-organismos e o risco de infecções”, pontua o professor.

No consultório, o manejo do paciente diabético envolve cuidados específicos e uma abordagem humanizada. “O dentista deve criar uma conexão com o paciente para incentivar visitas regulares, com consultas rápidas para evitar estresse e um teste glicêmico antes do atendimento, prevenindo tanto hiperglicemias quanto hipoglicemias”, destaca o Moraes. Ele recomenda ainda que os atendimentos sejam feitos pela manhã, quando os níveis de glicemia estão mais baixos e o corpo tem maior tolerância à adrenalina, o que contribui para uma experiência mais segura e tranquila.

Com esses cuidados, a odontologia não apenas ajuda a preservar a saúde bucal, mas também contribui diretamente para o controle do diabetes, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos pacientes.