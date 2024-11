Brasileiros devem aproveitar o feriadão sendo mais cuidadosos nas estradas

Curitiba, novembro de 2024 - Com a chegada do feriado da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, muitos brasileiros aproveitam a pausa no calendário para viajar, seja em busca de descanso ou para visitar amigos e familiares. No entanto, o aumento no fluxo de veículos nas estradas também enfatiza a necessidade de redobrar os cuidados no trânsito. Para garantir uma viagem segura e tranquila, é essencial adotar medidas preventivas antes e durante o trajeto. Confira alguns cuidados para ir e voltar com segurança:

1. Revisão do veículo: Antes de pegar a estrada, é fundamental realizar uma revisão completa no automóvel. Verifique os freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, além do nível de óleo e a calibragem dos pneus, incluindo o estepe. Garantir que todos os sistemas do carro estejam em perfeito estado é um dos principais passos para evitar problemas mecânicos e sinistros no caminho.

2. Planejamento: Conhecer a rota e planejar o tempo de deslocamento é importante para evitar imprevistos. Verifique as condições das estradas, se há previsão de obras ou bloqueios que possam causar congestionamentos. Planeje paradas em intervalos regulares para descanso e hidratação, o que ajuda a manter o foco e a atenção durante a condução.

3. Respeito à sinalização: O respeito às leis de trânsito é fundamental para a segurança de todos. Respeite o limite de velocidade, as sinalizações, e mantenha uma distância segura dos demais veículos. Além disso, usar o cinto de segurança, condutor, passageiros da frente e os de trás, é imprescindível.

4. Não dirija com sono: O cansaço é um dos principais causadores de sinistros nas estradas. Por isso, é fundamental que o motorista esteja descansado antes de iniciar a viagem. Caso sinta sinais de sono, como piscadas lentas, dificuldade para manter a concentração ou bocejos frequentes, pare em um local seguro e descanse o tempo necessário para seguir em segurança.

5. Atenção na estrada, não no celular: Distrações no volante, especialmente o uso de celulares, são extremamente perigosas. A utilização de aplicativos de navegação deve ser feita apenas quando o veículo estiver parado. Se necessário, peça a ajuda de um passageiro para operar o GPS ou atender chamadas.

6. Condições climáticas: Durante o mês de novembro, algumas regiões podem registrar chuvas e neblina, o que requer ainda mais atenção ao volante. Nessas situações, é recomendado reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo da frente. Acenda os faróis baixos para melhorar a visibilidade e evitar aquaplanagem. Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden), o Brasil está vivendo neste segundo semestre o impacto da La Niña, o que pode provocar chuvas intensas em diversas regiões do país.

Segundo Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons, viagens durante feriados prolongados podem ser muito mais seguras quando os motoristas seguem algumas práticas simples, mas fundamentais. “Atitudes individuais afetam o coletivo; essa é uma máxima no trânsito. Seu comportamento durante a condução pode colocar você e os demais usuários da via em risco ou mantê-los seguros. As escolhas certas farão com que todos aproveitem o feriado da Proclamação da República com tranquilidade”, diz.