Vereador em Jataí sugere quebra molas em rua movimentada

Deuzair sugere redutor de velocidade na Miranda de Carvalho

O vereador Deuzair Parente solicitou à SMT a implantação de um redutor de velocidade na Rua Miranda de Carvalho, próximo à esquina com a Rua Castro Alves, em frente à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jataí (Apae) e nas proximidades da Escola Municipal Caminho da Luz.

Durval celebra entrega de benefício por meio de emendado

O vereador Durval Júnior celebrou a implantação de uma academia na Secretaria Municipal de Esporte. O benefício foi concedido por meio de emenda impositiva de R$ 90 mil, de autoria do parlamentar.

Genilson reivindica iluminação para campo do Francisco Antônio

O vereador Genilson Santos reivindicou à administração municipal a implantação de iluminação no campo de futebol do bairro Francisco Antônio. “A iluminação trará muitos benefícios para as pessoas que ali forem praticar suas atividades esportivas, tornando o local mais seguro, sem esquecer que o esporte, além de favorecer a saúde das pessoas, também contribui para afastar crianças e adolescentes da violência, do tráfico de drogas e da ociosidade”, afirmou ele.

Marcos Patrick reivindica iluminação no Jardim Goiás

O vereador Marcos Patrick solicitou à administração municipal e à Equatorial Energia a instalação de iluminação pública na Avenida W7, entre as ruas 03 e 19, no Jardim Goiás. Os postes daquele trecho já possuem toda a fiação, faltando apenas a rede de baixa tensão e a implantação dos braços com lâmpadas para o pleno funcionamento da iluminação pública.